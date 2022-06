Jornalistas são homenageados no dia da imprensa pela Câmara Municipal

Por Edyeverson Hilário

A jornalista e empreendedora Karol Garcia recebeu uma Moção de Aplausos da Câmara Municipal de Cuiabá nesta terça-feira (01.06.2022). A homenagem foi dada a comunicadores que fazem parte da imprensa cuiabana e que construíram carreiras e legados relevantes para a sociedade mato-grossense nos últimos anos. A Moção de Aplausos foi concedida pela vereadora e também jornalista, Michelly Alencar, que juntamente com o vereador Demilson Nogueira realizaram a sessão solene no Legislativo.

A vereadora Michelly Alencar, que antes de assumir o parlamento construiu uma sólida carreira na imprensa e atuava em televisão, conduziu a sessão e se emocionou ao homenagear a imprensa. “Foi um dia de relembrar a minha história, de valorizar quem de fato está fazendo um trabalho árduo e muitas vezes não sendo reconhecido como deveria. Eu fiquei muito feliz e agradecida, me senti em família. Vai ficar guardado no meu coração. Me emocionei, me alegrei e celebrei esse dia”.

Michelly Alencar ainda lembra que apesar de não ter dividido a mesma redação com a Karol Garcia, sempre teve um grande apreço por ela. “É uma relação de admiração e inspiração. Karol, além de ser uma grande jornalista, comprometida e dedicada, é uma pessoa que assim como eu, trabalha por convicções. A gente trabalha com aquilo que a gente acredita. Impactar e deixar sementes no coração das pessoas é o que nos move e, ela trabalha para que isso aconteça, para que a caminhada dela possa impactar pessoas e deixar sementes do bem no coração delas”, finaliza.

Com 22 anos de experiência profissional, a jornalista também dedica parte do seu tempo a agência “KG Inteligência em Comunicação” em que atua como diretora-sênior e oferece serviços de relações institucionais, assessoria e consultoria de comunicação, media training, gerenciamento de crise, cursos e treinamentos de oratória e media training, além de outros serviços. Todos voltados para a Comunicação.

A honraria marca um novo momento na carreira profissional de Karol Garcia, que entre outros grandes trabalhos na Capital foi secretária de Inovação e Comunicação de Cuiabá, além de gestora do setor em entidades do agronegócio.

“Cuiabá é minha casa e sempre será. Me perguntam muito se voltei para cá já que em 2020 passei a morar em Rondonópolis, minha terra natal. Mas digo que na verdade nunca saí de Cuiabá e acredito que sempre será assim, aqui é onde tudo começou, onde realizei o sonho de ser jornalista e iniciei minha trajetória profissional e atuo até hoje. Aqui tive as maiores oportunidades da carreira, e onde mais que laços profissionais tenho relações de amizade. A prova disso é o reconhecimento da vereadora Michelly, que assim como fez no Jornalismo vem deixando sua marca na política com um mandato atuante e representativo para vários setores da sociedade”.

Formada em Jornalismo pela UFMT em Cuiabá, possui pós-graduação em Comunicação e Marketing, MBA em Agronegócios e em Diplomacia, Políticas Públicas e Relações Internacionais. Ao longo dos anos atuou em grandes grupos de Comunicação passando por todas as áreas como repórter, produtora, apresentadora, editora, em tv e jornais.

Além das passagens por veículos de comunicação de Mato Grosso, Karol Garcia também acumula experiências em Brasília. Atuou como assessora de imprensa de parlamentares e também foi coordenadora de comunicação da Aprosoja Brasil. Nos últimos anos tem focado em gestão e na sua própria empresa de Comunicação, sempre focada em setores como Política e Agronegócio.

“A homenagem, os encontros e relatos desse dia nos fez parar e refletir sobre nossa história, nosso início, desafios, oportunidades. Como contadores de histórias o jornalista, na maioria das vezes, ‘esconde’ a sua própria, e hoje revendo e ouvindo colegas e amigos pude relembrar momentos que me forjaram como pessoa e profissional. Foi emoção do início ao fim da solenidade. Todo meu carinho e agradecimento à Michelly e demais vereadores por esse momento”, disse Karol.