iFood é a única empresa a criar um fundo de combustível para entregadores no país

Publicado por: Rosano Almeida

Por manter uma escuta atenta às necessidades de seus parceiros, o iFood divulga fundo de combustível inédito no país. Entre os meses de novembro e dezembro, serão disponibilizados para os entregadores R$ 8 milhões no período de operação do fundo.

“O iFood é a única empresa a criar uma iniciativa de apoio aos entregadores para reduzir os impactos gerados pela alta de combustíveis no país. Entendemos que este é um momento que exige comprometimento e atitude de todos os atores do mercado, e esse anúncio se soma a tantas outras iniciativas que a empresa vem promovendo junto aos seus parceiros”, destaca Roberto Gandolfo, vice-presidente de Logística e Restaurantes do iFood.

“Os entregadores são parte essencial do ecossistema iFood. Por isso, investimos permanentemente em iniciativas que contribuem para a melhoria do dia a dia dos nossos parceiros”, comenta Claudia Storch, diretora de logística do iFood. Segundo ela, a criação de um fundo de apoio e as revisões e reajustes dos valores de rota do entregador são reflexos da preocupação do iFood com os entregadores parceiros.