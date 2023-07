Ideal para silagem, novo híbrido de milho aumenta produção de leite e de carne

Com alta produtividade e ideal para silagem, o híbrido é comercializado no formato de venda direta

Por Diego Silva

Com experimentos efetivados em mais de 10 estados brasileiros, principalmente nas bacias leiteiras do país, o híbrido de milho SiloBom, tem apresentado uma produção de forragem com alta qualidade nutricional, entregando grande potencial produtivo. Suas características o classificam como ideal para silagem, com resultados elevados na produção de leite e carne. Segundo a Produce, que lançou o produto neste mês de junho, a análise bromatológica, que apresenta a composição do híbrido, comprova a eficiência na conversão alimentar e a produtividade.

“Na análise bromatológica, através da composição nutricional conseguimos mensurar todo o potencial produtivo do material de forma efetiva. Para o produtor, conhecer a composição do material ensilado é fundamental, pois permite um balanço adequado na formulação da dieta que será fornecida ao rebanho. O híbrido escolhido pelo produtor é um dos fatores que interfere no valor nutritivo da silagem de milho, e o híbrido SiloBom além de entregar uma alta composição nutricional, também apresenta um bom desempenho de campo, com excelente performance em condições de enfezamento e ampla janela de colheita” explica Andressa Alaine Michailoff, mestre em zootecnia e gerente de defensivos e pecuária da Produce.

De acordo com o Guilherme Trotta, o novo híbrido é lançado para atender uma demanda do mercado. “É mais tecnologia à disposição do produtor rural. Existe uma alta demanda, tanto por volume quanto por produtividade, na produção dos grãos ou na conversão alimentar dos animais. Uma silagem à base do SiloBom, proporciona mais resultados positivos da porteira para dentro, se tornando mais rentável e gerando maior volume de alimento, com mais propriedades aos animais que se alimentarão da silagem”, destaca Trotta.

O híbrido é recomendado para todas as regiões do país, seja para produtores que produzem a própria silagem ou para quem prepara silagem, com finalidade de comercialização. Sua produção acompanha o calendário tradicional de cada região para o cultivo da cultura. Mas de forma estratégica, o produtor deve se atentar aos períodos de escassez, para que a silagem já esteja disponível aos animais nesta época, já que a silagem também desempenha papel de alimento alternativa ao pasto (volumoso) em períodos escassez de alimentos (seca ou frio intenso). O novo híbrido é comercializado no formato de venda direta, por meio dos mais de 7.000 producers, que atuam no Brasil.

Sobre a Produce

A Produce foi pioneira no agro com a comercialização de híbridos de milho de forma colaborativa. Com sede em Chapecó (SC), é uma empresa de capital aberto, com investidores nacionais e estrangeiros de diferentes áreas do mercado. No ano passado, recebeu um aporte de investimentos de R$ 100 milhões captados de um family office – fundo formado por famílias de alto poder aquisitivo para investimentos no mercado, especialmente em inovação e tecnologia, consolidando o projeto de expansão da Produce no cenário nacional.