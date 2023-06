Hotéis de Sinop aguardam a reforma do aeroporto com otimismo

Administração do Transamerica FIT Sinop espera aumento de visitantes e fomento da economia local

Por Agatha Antunes

A rede hoteleira da cidade de Sinop (MT) está animada com a perspectiva de reforma do Aeroporto Municipal. Na visão de empreendimentos como o Transamerica FIT Sinop, o projeto que visa modernizar e expandir as instalações do complexo, traz consigo diversas perspectivas positivas para a cidade.

Este é um marco importante para o desenvolvimento da região, pois proporcionará uma infraestrutura aprimorada e capacidade expandida para atender às crescentes demandas de transporte aéreo no interior do Mato Grosso. O projeto inclui a ampliação da pista de pouso e decolagem, a construção de um novo terminal de passageiros e a modernização das áreas de carga e logística.

O Hotel Transamerica Sinop reconhece o potencial dessa transformação para a cidade e para a indústria hoteleira local. Com a expansão do aeroporto, espera-se um aumento significativo no número de visitantes e turistas que escolherão Sinop como destino. Para o Hugo Morettin, isso não apenas impulsionará o turismo, mas também beneficiará o setor empresarial e econômico da cidade, atraindo investimentos e fomentando o desenvolvimento local.

Como um dos principais hotéis da região, o Transamerica Sinop está pronto para receber os viajantes com conforto e serviços de qualidade, proporcionando uma estadia memorável e conveniente. “Estamos prontos para atender às necessidades dos viajantes que chegarão a Sinop por meio do aeroporto reformado. Investimos constantemente na melhoria de nossas instalações e serviços para garantir que nossos hóspedes desfrutem da melhor experiência possível”.

Além disso, a reforma do aeroporto poderá gerar oportunidades de negócios para o Transamerica Sinop, como a possibilidade de sediar mais eventos corporativos e conferências em parceria com empresas locais e regionais. O hotel oferece ampla sala de eventos com capacidade para até 80 pessoas e suporte para palestras, encontros e eventos de pequeno e médio porte em geral, com infraestrutura moderna e serviços adicionais mediante reserva antecipada.

Serviço:

Transamerica FIT Sinop

Avenida das Embaúbas, 1996 – Quadra 113 – Lote 11

Setor Comercial – Sinop – Mato Grosso

reservas.tfsi@transamericagroup.com.br

Facebook (/transamericafitsinop) e no Instagram (@transamericafitsinop).

Siga também Atlantica Hospitality International no Facebook (/atlanticahotels.com.br) e no Instagram (@atlantica_hotels).

