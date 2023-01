Hospital Geral registra queda de 100% nos casos de infecção primária da corrente sanguínea

Prática visa a segurança do paciente no ambiente hospitalar e está diretamente ligada à redução do risco de infecções

Por Soraya Medeiros

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) tem um ótimo motivo para comemorar, pois há seis meses conseguiu redução de 100% nos casos de Infecção Primária da Corrente Sanguínea (IPCS) na UTI Coronariana, que trata pacientes em pré e pós-operatório de cirurgias e procedimentos cardiovasculares.

Em setembro de 2021 o HG foi escolhido para o projeto Saúde em Nossas Mãos: Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil (PROADI SUS do Hospital Sírio Libanês) para os pacientes assistidos na UTI Coronariana. A boa notícia é que no período de julho a dezembro de 2022 a instituição teve uma redução de 100% de casos de infecção hospitalar.

A coordenadora de Enfermagem, Naila de Camargo Dalmaz (líder do projeto), disse que essa redução significativa de casos de infecção primária está relacionada às práticas de educação, treinamento e capacitação para a prevenção e o controle das infecções, após integrar o projeto.

“Com a adoção desses novos protocolos e o engajamento de toda a equipe da UTI Coronariana, o hospital conseguiu zerar a incidência desses casos de infecções. Esses resultados começam desde a discussão em frente ao quadro de gestão diária, visita multidisciplinar beira leito e assim, demonstram o trabalho de uma equipe integrada e comprometida. Alcançar estes índices nos coloca como uma das UTIs do país com excelência no cuidado com o paciente. São mais vidas salvas, pacientes voltando mais cedo para casa e isso é humanização”, parabenizou Naila.

A diretora assistencial Caroline explica que em 2020, a incidência de infecção primária da corrente sanguínea na UTI Coronariana tinha uma média de 1,25%, mas chegou a 6,4% em 2021 e chegando a 0,0% nos últimos seis meses de 2022.

Projeto

O Projeto “Melhorando a Segurança do Paciente em Larga Escala no Brasil”, faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), do Ministério da Saúde, em parceria com Hospital Moinhos de Vento (RS), Hospital Alemão Oswaldo Cruz (SP), Hospital Israelita Albert Einstein (SP), Hospital Sírio Libanês (SP) e Hospital do Coração (SP), com uso da metodologia de Melhoria e BTS (Breakthrough Series) desenvolvida pelo (IHI- Institute for Healthcare Improvement).

O Hospital de Geral e Maternidade de Cuiabá foi um dos 120 hospitais selecionados em todo o Brasil para integrar o PROADI-SUS ainda no ano de 2018 para UTI adulto e no ano de 2021, foi selecionado pela segunda vez consecutiva, mas para desenvolver o projeto nos leitos de UTI Coronariana.