Hospital de Câncer de MT realizará 2.500 atendimentos em Sinop

Os atendimentos são gratuitos e em cinco especialidades

Da Assessoria

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) estará em Sinop, dos dias 16 a 20 de maio, com a campanha de prevenção. Serão realizados 500 atendimentos por dia no Centro Médico de Especialização (CEM) do município nas especialidades de mama, coleta de CCO (papanicolau), pele, próstata e boca.

O objetivo da campanha é levar o atendimento até o paciente, e os diagnosticados serão encaminhados para o HCanMT para receber o devido tratamento. A triagem e encaminhamento dos pacientes são feitos pela Secretaria de Saúde de Sinop, e todo o atendimento é gratuito. Os sinopenses podem procurar a Unidade de Saúde para agendamento.

De 2011 a 2020 foram 148.145 atendimentos realizados pelas Campanhas de Prevenção do HCanMT, sendo 23.981 encaminhamentos para o Hospital desde 2015. “Nós ficamos mais de dois anos parados por causa da pandemia e agora voltamos com tudo, realizando esta grande mobilização em favor da saúde na capital do nortão”, afirma a Coordenadora de Desenvolvimento Institucional do HCanMT, Silvia Negri.

Esta campanha é uma ação do Hospital, em parceria com a Prefeitura Municipal de Sinop. Secretaria de Saúde e da Equipe 163 do Bem.

Mais informações (66) 9 9659-4938.

