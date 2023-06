Grupo de 12 prefeitos pela renovação da AMM se reúnem com o governador Mauro Mendes

O encontro com o governador Mauro Mendes reúne prefeitos alinhados pela renovação e destaca a candidatura de Léo Bortolin na AMM

Por Hernandes Cruz

Prefeitos de doze municípios estiveram reunidos com o governador Mauro Mendes e com o secretário chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, na tarde desta segunda-feira (26.06), e defenderam a renovação na gestão da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), com a candidatura do prefeito de Primavera do Leste, Léo Bortolin.

Durante o encontro realizado no Palácio Paiaguás os prefeitos das doze cidades afirmaram que Léo Bortolin representa o projeto de renovação para a entidade. O governador Mauro Mendes parabenizou o grupo pela proposta e explicou que não irá se manifestar sobre a eleição, por respeito à entidade.

“Desejo muito boa sorte a todos, mas explico aqui para o Leo e já expliquei para o Neurilan que não vou interferir, por uma questão que é clara pra mim de respeito a entidade e a todos os prefeitos. Estou torcendo para um resultado que seja bom para a associação e para os prefeitos de Mato Grosso”, explicou Mauro Mendes.

Segundo o prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix, o objetivo do encontro foi mostrar ao governador que o grupo de prefeitos busca a renovação na entidade. “Justamente essa alternância de administração e eu acho que a AMM tem que passar por isso. Essa alternância é importante. Não temos nada contra a atual gestão. Mas estamos principalmente levando essa proposta de renovação e daquilo que a AMM pode acrescentar ainda mais para todos os municípios”.

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, também participou do encontro com o governador e defendeu a candidatura de Léo Bortolin, principalmente por esse olhar amplo no desenvolvimento dos municípios. “Chega um momento em que nós temos que utilizar de algum sistema que nos traz essa renovação e a proposta é exatamente essa. Eu tenho muito respeito pela instituição e pelo próprio presidente, que fez e desempenha um trabalho muito bom, mas essa renovação é necessária para a instituição e principalmente para os municípios que compõem essa associação” defendeu o prefeito.

Léo Bortolin agradeceu a atenção do governador Mauro Mendes e do secretário Mauro Carvalho, bem como o apoio que recebeu dos doze prefeitos que estiveram no encontro e todos os outros que tem reforçado sua candidatura à AMM.

“Foi uma reunião muito produtiva. Nosso grupo compreende o posicionamento do governador Mauro Mendes e vê isso realmente como um sinal de respeito. Vamos seguir com nossa campanha de forma harmoniosa, apresentando nossas propostas pela renovação e por uma AMM que de fato represente os prefeitos e prefeitas dos 141 municípios de Mato Grosso. Nosso projeto é pelo municipalismo e pelo desenvolvimento econômico”, reforçou Léo.

Estiveram no encontro com o governador, além do prefeito Léo Bortolin e dos prefeitos de Nova Mutum, Leandro Félix, e de Campo Verde, Alexandre Lopes, o prefeito de Poxoréu, Nelson Pain; Alto Araguaia, Gustavo Melo; Tesouro, Issack Castelo Branco; Água Boa Mariano Kolankiewicz Filho; Campo Novo do Parecis, Rafael Machado; Canarana Fabio Faria; Torixoréu, Thiago Timo; Lambari D`Oeste Marcelo Vitorazzi e Jangada Rogerio de Oliveira Meira.

