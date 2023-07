Grupo Bandeirantes começa Gravação do reality culinário MT Steak, em Cuiabá

Com Bruno Salomão como apresentador, projeto do Imac irá escolher o corte bovino símbolo de Mato Grosso

Da Assessoria

O Concurso MT Steak do Instituto Mato-grossense da Carne (Imac) chega na sua última fase. Apresentado pelo chef e especialista em churrasco Bruno Salomão, o reality show gastronômico que irá revelar o corte bovino inovador símbolo de Mato Grosso será gravado no dia 06 de julho (quinta-feira), em Cuiabá-MT. Produção, roteiro e edição é do Grupo Bandeirantes de Comunicação (Band), que vem de São Paulo para as gravações na Capital mato-grossense.

O projeto é coordenado pela equipe de comunicação e marketing do Imac e equipe técnica. Nesta etapa, os cinco finalistas selecionados irão apresentar os cortes de suas autorias para uma banca técnica que deverá considerar os aspectos do corte, preparo e características sensoriais.

Disputam a 3ª etapa os finalistas Leonardo França da Silva, André Vitaliano Ferreira Coelho, Waldez Souza Miranda, Paulo Sérgio da Cruz e Zigomar de Oliveira Bastos. O primeiro colocado receberá o prêmio de R$ 50 mil reais e terá o corte produzido pela indústria frigorífica.

MT STEAK

O Concurso MT Steak tem o objetivo de promover a carne de Mato Grosso considerando os pilares da sustentabilidade, qualidade, rastreabilidade e sanidade. A ideia surgiu da necessidade de um melhor posicionamento da carne mato-grossense para os consumidores brasileiros e compradores de outros países.

“O MT Steak é nosso grande programa de comunicação. Encontraremos um corte que represente todas essas características do estado de Mato Grosso, em relação a sua qualidade, a sua sustentabilidade e sua vocação em atingir novos mercados. É uma oportunidade de divulgar o que o Imac faz, que é muito além de promover a carne de MT para o mundo, mas que é também contribuir com o desenvolvimento do Estado”, ressaltou a diretora executiva do Instituto, Paula Queiroz Sodré.

REALITY SHOW

A veiculação dos três episódios do reality show acontece ainda neste mês de julho e seguem até agosto. O concurso MT Steak será transmitido pelos canais do Grupo Band: Canal Sabor & Arte, Band News, Agro Mais, Terra Viva e também pelo YouTube e canais de comunicação do Imac: no site imac.agr.br e nas redes sociais oficiais da instituição.

FINALISTAS

André Vitaliano – Chef De Cozinha

Natural de Cuiabá-MT, mas registrado em Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira Capital mato-grossense, André Vitaliano é chef e empresário, em Mato Grosso.

Zigomar de Oliveira Bastos – Açougueiro

Também natural de Cuiabá-MT, o açougueiro Zigomar de Oliveira Bastos aprendeu a cortar as carcaças de gado desde a infância, quando ajudava seu pai na chácara onde moravam, em Jangada, interior de Mato Grosso.

Paulo Sérgio da Cruz – Churrasqueiro

O churrasqueiro Paulo Sérgio da Cruz teve seu primeiro contato com a carne como ajudante de açougueiro. Atualmente já são 20 anos no universo da carne o qual tem paixão e se dedica diariamente.

Waldez Miranda – Churrasqueiro e Empresário

O empresário Waldez Miranda herdou a paixão pelo churrasco do seu pai. Desde a infância ele já o acompanhava nos churrascos feitos no fogo de chão com espetos de bambu, quase sempre nas festas de santo na chácara da sua família.

Leonardo França da Silva – Açougueiro

O trabalho com a carne passou de geração em geração, e hoje, o açougueiro Leonardo França da Silva dá continuidade no que seus pais um dia começaram.

Crop AgroComunicação

Assessoria Imac