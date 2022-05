Gilberto Figueiredo ressalta atuação de servidores da Saúde no combate à pandemia

Gilberto deixou a gestão da Secretaria de Estadual de Saúde no dia 30 de março para dar início a sua pré-candidatura a deputado Estadual

Da Assessoria

O ex-secretário estadual de saúde de Mato Grosso (SES-MT), Gilberto Figueiredo, visitou o Escritório Regional de Saúde em Sinop para agradecer os servidores da unidade pelo empenho e dedicação aos serviços prestados durante o período à frente da SES-MT e no combate à pandemia.

No encontro, o ex-secretário conversou com os profissionais presentes sobre a avaliação da gestão da SES por parte da categoria, melhorias nas unidades, investimentos, valorização do servidor da área da Saúde e o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Esse encontro é para agradecer formalmente a todos pelos serviços prestados durante a minha gestão na Secretaria. Hoje a pandemia está controlada graças à atuação da categoria. E esse cenário nos mostrou que o SUS funciona. Temos a obrigação de parar e refletir sobre a saúde pública para que possamos sempre buscar melhorar como gestor e pessoa”, destaca Gilberto Figueiredo.

Gilberto também fez questão de lembrar aos servidores da unidade que o escritório regional foi responsável por salvar inúmeras vidas na região durante a pandemia. Graças aos profissionais que estiveram aqui, na linha de frente, se dedicando ao máximo em servir a população mato-grossense em um cenário atípico, este resultado foi possível”, apontou.

“É preciso enaltecer sempre a todos por terem resistido a esse processo. Isso requer muita determinação. Tivemos perdas e não iremos esquecer, mas precisamos olhar para o lado bom também e nos fortalecer com isso. Agora temos que lidar com pós-covid. E todos os personagens do campo da saúde pública serão importantes para essa retomada. Vamos herdar e aproveitar toda estrutura montada nos hospitais durante a pandemia. Esses investimentos que o Governo fez nos hospitais promoveram uma mudança de patamar nas unidades do estado”, ressalta Gilberto Figueiredo.

A diretora do Escritório Regional de Saúde, Elaine Morita, avaliou que o tema “saúde pública” deve estar sempre sendo debatido. “Enxergamos essa visita como algo positivo, pois alguém que conhece o cenário da saúde de Mato Grosso sabe da importância deste tema não ser esquecido”, pontua Elaine.

