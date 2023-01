General admite “arapuca” para Bolsonaristas durante ataque ao palácio do Planalto

Por Sociedade Militar

Alguns vídeos tem circulado mostrando um atrito entre coronel do Exército e um policial do GDF durante a invasão ao Palácio do Planalto. Várias pessoas alegam que o militar do Exército estaria “liberando” bolsonaristas ao mandá-los para a parte de baixo do palácio.

O general da reserva Gonçalves Dias, escolhido por Lula para comandar o Gabinete de Segurança Institucional, explicou que foi só um desencontro de informações e que havia dado a ordem primeiro para o BOPE e só depois para o coronel. O oficial disse que não mandou de início prender os manifestantes para que não se evadissem do local.

“A [primeira] ordem era tirar todo mundo daqui, de cima para baixo, mas eu mudei a ordem e mandei prender. Fiz uma varredura, de cima a baixo, e mandei prender. Porque se mandasse prender desde o início, ‘vazava’ [a multidão fugia], mas mudei a ordem e prendemos … O coronel não sabia da ordem, de mandar prender. Primeiro a ordem foi para o Bope, depois para o coronel, por isso o desentendimento. Mas foi uma informação passada na hora do confronto.” disse o general Gonçalves Dias, segundo informado pela Agência Pública.

Leia o artigo completo na Agência Pública >>>> ( https://apublica.org/2023/01/imagens-do-ataque-golpista-foram-preservadas-e-entregues-a-pf-diz-ministro-do-gsi/#.Y79V9iT4iJ8.twitter )