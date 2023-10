Empresa cuiabana se destaca na produção de vestuário com algodão de MT e no auxílio a crianças de projeto social

Além de utilizar algodão 100% mato-grossense e rastreável, parte das vendas é revertida em manutenção de projeto que atende crianças em período integral

Por trás de toda peça de roupa, há uma extensa cadeia produtiva. Primeiro é a pluma de algodão que saiu do campo, passando pelas indústrias de fiação, tecelagem, malharias, designers e marcas. Mas pouquíssimas empresas do setor têxtil conseguem oferecer o que a cuiabana Almagrino faz: moda com sustentabilidade em suas camisetas e camisas.

A coleção da camisaria premium, cuja primeira loja física foi inaugurada na quinta-feira (28) na região do Goiabeiras Shopping, consegue aliar muitos conceitos. A empresa prestigia a economia local, quando utiliza algodão 100% mato-grossense e rastreado, além da sustentabilidade, já que a matéria-prima é oriunda de propriedades rurais certificadas e, também se preocupa com o social, não apenas com parceiros e colaboradores, mas fazendo diferença na vida de 80 crianças de uma creche filantrópica.

Pedro Sávio, um dos três sócios da Almagrino, destaca que trabalhar com o conceito de ESG (Governança ambiental, social e corporativa) é uma marca da empresa que nasceu em 2021 para ser socialmente e ambientalmente responsável.

“Não criamos simplesmente um negócio, mas queríamos algo que gerasse valor para uma cadeia de pessoas e encontramos isso no algodão. Criando uma roupa, a gente consegue influenciar na história de várias famílias que fazem parte desse processo produtivo, da família que planta até a família que trabalha na fiação, na confecção, na malharia, na tecelagem. A gente também adotou uma instituição social e buscamos ajudar nas ações de educação das crianças atendidas”.

Ao comprar peças da Almagrino, parte dos recursos é revertida para a manutenção de 80 crianças da Creche Filantrópica Nina Zaque, no bairro Santa Laura, em Cuiabá. São crianças com vulnerabilidade social. A cada seis meses, os sócios visitam a instituição e fazem o repasse correspondente às vendas do período, para a manutenção do projeto.

A presidente das Obras Sociais Seara de Luz, Elione Santos, que mantém a creche filantrópica, conta que o auxílio da empresa é fundamental para a manutenção das crianças.

“A Almagrino realiza um trabalho muito importante de apoio aos menos favorecidos, aos excluídos. Essa parceria só fortalece a nossa instituição. Estamos nessa inauguração porque nós acreditamos que a Almagrino veio para ficar e acreditamos no seu crescimento, porque quanto mais ela crescer, maior será o percentual que a nossa instituição recebe e mais crianças poderão ser atendidas”, destacou Elione.

A gerente de Sustentabilidade e Cooperativismo do Sicredi Centro Norte, Daniela Lepinsk Romio, ressalta que a Almagrino, empresa também integrante da cooperativa, já nasce forte ao trabalhar com conceitos de aliar a economia com o social e a conservação do meio ambiente.

“As novas gerações buscam consumir produtos alinhados com seus propósitos. Elas querem saber a origem do produto, de onde vêm, quem são os produtores, os fornecedores e isso tudo é muito importante para uma marca hoje. O investimento social também é muito relevante e é muito bacana também você saber que você está estimulando a economia local. Os três pilares, o econômico, o social e o ambiental são fundamentais nos negócios”, comentou.

Algodão responsável



Um dos sócios da Almagrino é o produtor rural e presidente da Associação Brasileira de Algodão (Abrapa), Alexandre Schenkel. Para ele, a loja física inaugurada na quinta-feira (28) é uma forma do cliente sentir a qualidade do produto. O design da loja já foi projetado com uma visão de futuro, com a possibilidade de se tornar uma franquia, pois traz a ideia de modernidade, qualidade e respeito ao consumidor.

“A gente busca atender um público que quer qualidade, e deseja conhecer a história daquele produto que ele está comprando. Esse algodão segue todas as normas sociais e ambientais que são exigidas aqui no nosso país, seguindo as boas práticas e ela também é uma certificação que é internacional. Nós temos um algodão internacionalmente reconhecido por sua qualidade, pela responsabilidade que tem com o meio ambiente e com as pessoas que produzem. Nós temos um produto diferenciado”.

O secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, parabenizou os empresários pelo novo empreendimento em Cuiabá, saindo do e-commerce para loja física.

“É uma roupa de excelente qualidade, produzida com algodão mato-grossense, 100% rastreado, desde a semente do algodão, que é utilizado para o plantio. É um projeto bacana, pioneiro, que o Governo do Estado apoia em 100% pela iniciativa e pelo empreendedorismo. Parabéns a todos os proprietários e a todos envolvidos nesse projeto da Almagrino”.

