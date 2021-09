Detran-MT alerta que não informa sobre suspensão de CNH por e-mail

O órgão vem recebendo relatos de condutores que receberam e-mails informando sobre suposta suspensão da CNH, com links para informações. O fato trata-se de golpe

Publicado por: Rosano Almeida

Por Assessoria

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) informa que não encaminha notificações de processo de suspensão de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por e-mail.

O órgão está recebendo relatos de condutores que receberam e-mails informando sobre suposta suspensão da CNH, com links para informações. Trata-se de um golpe, possivelmente para sequestro dos dados pessoais dos condutores.

Em razão disso, o Detran-MT alerta aos cidadãos que tomem cuidado ao receber algum e-mail nesse sentido e orienta a não clicar nos links suspeitos que possam vir em anexo na mensagem.

“A notificação de processo de suspensão de CNH é enviada somente via Correios, por carta com aviso de recebimento, e também em edital publicado no Diário Oficial do Estado”, explicou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade.

NÃO CAIA NESSE GOLPE! DENUNCIE!

A denúncia pode ser informada na Ouvidoria do Detran-MT pelo telefone: (65) 3615-4644, pelo e-mail: ouvidoriasetorial@detran.mt.gov.br, e, até mesmo em alguma Delegacia de Polícia, com registro do Boletim de Ocorrência.

