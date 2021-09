David Pintor é homenageado com ‘Comenda do Mérito Legislativo Municipal Couto Magalhães’

Publicado por: Rosano Almeida

Com grande atuação em prol do comércio mato-grossense, em especial na cidade de Várzea Grande enquanto presidente da CDL VG, o presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL/MT), David Pintor, foi homenageado com a ‘Comenda do Mérito Legislativo Municipal Couto Magalhães’, oferecida pela Câmara Municipal de Vereadores da cidade.

A homenagem foi realizada na noite desta quinta-feira (23.09), no restaurante Mirante das Águas, e contou com a presença de diversas autoridades politicas do Estado, entre elas, o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes.

O presidente da Câmara Municipal de Várzea Grande, vereador Fábio Tardin, fez o reconhecimento público aos homenageados pelo trabalho prestado que engrandece o município. Relatou que desde 2019 realiza o evento, em comemoração à emancipação político-administrativa da cidade ocorrida em 1948. A honraria foi instituída em 1987. “Devemos sempre homenagear as pessoas que contribuíram e ainda contribuem para o desenvolvimento do nosso município. Manifesto gratidão por fazerem tanto pelo nosso povo”, destacou ele.

Na oportunidade, o presidente da Federação das CDLs de MT agradeceu a honraria. “Me sinto muito honrado em receber essa homenagem e saber que através do nosso trabalho pudemos contribuir com o desenvolvimento dessa cidade a qual me orgulho em morar. Minha gratidão a todos”, afirmou Pintor.

Além do presidente da FCDL/MT e do governador de Mato Grosso, também foram homenageados ex-prefeitos, ex-presidentes do Poder Legislativo, empresários, o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat; deputado federal Emanuelzinho;; secretário de Estado da Casa Civil, Mauro de Carvalho Júnior, entre outros.

FCDL/MT