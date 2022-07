Crea-MT fará fiscalização em 24 municípios e dois distritos durante mês de agosto

Por Sarah Mendes

Na próxima segunda-feira (01.08) serão iniciadas as ações fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT) previstas para o mês de agosto. As fiscalizações seguem até o dia 02 de setembro e, nesse período, serão realizadas inspeções em 24 municípios e dois distritos do Estado, tendo como alvo: Obras públicas e particulares, construção civil, postos de combustíveis, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH), Usinas Hidrelétricas (UHE), indústrias, frigoríficas, laticínios, armazéns gerais, mineradoras e garimpos contratos e ISSQN.

“A fiscalização visa garantir que os serviços das Engenharias, Agronomia e Geociências estejam sendo executados por profissionais devidamente registrados no Conselho. Por meio das ações fiscais impedimos que pessoas sem qualificação exerçam as atividades de profissionais legalmente habilitados”, explicou o gerente de Fiscalização do Crea-MT, Jakson Paulo da Conceição.

Ainda segundo Jakson, as ações têm o propósito de verificar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e a existência de profissionais habilitados em obras e serviços relacionados a Engenharia, Agronomia e Geociências.

Municípios fiscalizados – Chapada dos Guimarães, Cláudia, Colíder, Conquista D’Oeste, Itaúba, Marcelândia, Matupá, Nova Lacerda, Nova Santa Helena, Novo Mundo, Novo São Joaquim, Paranatinga, Peixoto de Azevedo, Poconé, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Rondonópolis, Santa Carmem, Santo Antônio do Leste, Sapezal, Terra Nova do Norte, Vila Bela da Santíssima Trindade e União do Sul. Distritos – Alto Coité e Cangas.

