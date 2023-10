Corteco anuncia parceria com o Canal Auto Super

A empresa fornece peças para o Canal, contemplando diversas ações com veículos de passeio

A Corteco, marca do Grupo Freudenberg e uma das principais fornecedoras de itens automotivos para o mercado de reposição, anuncia parceria com o Canal Auto Super (https://www.youtube.com/@AutosuperBr). A iniciativa consiste no apoio com o fornecimento de peças de toda linha leve da Corteco, como retentores, juntas e coxins, para participação da empresa em projetos do Canal, voltados para veículos de passeio.

“Com este tipo de ação, temos o objetivo de fortalecer a marca Corteco e reforçar a qualidade dos nossos produtos no mercado, fabricados sob os preceitos da alta tecnologia alemã, possibilitando que a manutenção dos carros seja realizada com as peças de reposição, que contam com a mesma qualidade daquelas fornecidas para as montadoras. Soma-se a isso a oportunidade de nos conectarmos com o público final, levando informação e transparência sobre os benefícios dos nossos produtos”, comenta Estela Pacheco, gerente de Trade Marketing da Corteco.

A Auto Super, criada em 2015, está no mercado de auto entusiastas, por meio de múltiplas plataformas de entretenimento, com diversidade de produtos e serviços. No site https://www.autosuper.com.br, podem ser encontradas peças e serviços para inúmeros modelos de automóveis. Nas redes sociais, estão presentes com o Canal no YouTube (https://www.youtube.com/@AutosuperBr) e Instagram (@autosuperbr). Além disso, há o perfil da oficina (@oficina.autosuperbr) direcionada para o atendimento aos consumidores.

Ação

A primeira ação da parceria refere-se ao vídeo que acaba de entrar no ar no canal do YouTube da Auto Super, mostrando o projeto do VW Polo 2.0, usando retentores e retentores de válvulas da Corteco na montagem do seu novo motor 2.0 20v forjado. Para assistir, acesse o link do vídeo: no canal da Corteco no YouTube (Parceria Corteco e Autosuper – Volkswagen POLINDO – Confiram! – YouTube) ou no Canal do Auto Super no YouTube (Volkswagen POLINDO – Jairão deu o veredito💣 TEVE QUE FAZER UM MOTOR NOVO!? (Lasanharia) – YouTube).

Para obter mais informações sobre a Corteco e seus produtos, basta acessar o site www.corteco.com.br, fazer contato pelo Whatsapp por meio do número (11) 95033-8809, ou pelos perfis nas redes sociais: Facebook e Instagram (@cortecobrasil).

Sobre a Corteco

A Corteco é um dos principais fornecedores de componentes para o Aftermarket Automotivo, possui fábricas e centros de distribuição em mais de 15 países diferentes e fornece mais de 26.000 produtos com qualidade OEM. Oficinas independentes confiam nas peças de reposição Corteco e, portanto, se beneficiam da qualidade original da Freudenberg. Mais informações em www.corteco.com.br.

Sobre o Grupo Freudenberg

A Freudenberg é um grupo de tecnologia global que fortalece seus clientes e a sociedade de forma duradoura por meio de inovações orientadas para o futuro. Junto com os seus parceiros, clientes e institutos de pesquisa, o Grupo Freudenberg desenvolve tecnologias de ponta e excelentes produtos e serviços para mais de 40 mercados e para milhares de aplicações: selos de vedação, componentes de controle de vibração, baterias e células de combustível, não tecidos técnicos, filtros, tecnologias e produtos de limpeza, produtos químicos especiais e produtos médicos.

Forte inovação, intensa orientação ao cliente, diversidade e espírito de equipe são os pilares do Grupo. A empresa, com mais de 170 anos, vivencia fortemente seus valores: compromisso com a excelência, confiabilidade, proatividade e ação responsável. Em 2022, o Grupo Freudenberg empregou aproximadamente 51.000 pessoas em quase 60 países em todo o mundo e gerou vendas de aproximadamente € 11.7 bilhões.

Para obter mais informações, visite: www.freudenberg.com

