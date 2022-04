Consultora financeira explica sobre a nova liberação de empréstimo para quem é beneficiário do BPC

Antes de solicitar o crédito, é preciso realizar o desbloqueio do benefício no site ou aplicativo Meu INSS

Publicado por: Rosano Almeida

Por Henrique Pimenta

Pessoas com deficiência e idosos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), já podem solicitar crédito consignado, modalidade de empréstimo em que as prestações são descontadas diretamente do benefício.

Segundo a consultora financeira, Viviane Bezerra, os beneficiários poderão comprometer até 40% do benefício com o crédito consignado. Os empréstimos concedidos terão juros mais baixos – em torno de 2% – e com um prazo limite de 84 meses para pagar. “Essa modalidade é uma das novas apostas do governo para auxiliar aqueles que estão precisando”, explica Bezerra.

A novidade faz parte do Programa Renda e Oportunidade, pacote de medidas econômicas lançado pelo Governo Federal. De acordo com Viviane, da VGB Financeira, a regra é a mesma aplicada a aposentados e pensionistas e se estende a financiamentos, cartões de crédito e outras operações.

Antes de solicitar o crédito, é preciso realizar o desbloqueio do benefício no site ou aplicativo Meu INSS. Após isso, a instituição financeira consegue liberar o crédito para que seja descontado de forma automática.

SERVIÇO:

Viviane Bezerra é consultora na VGB Financeira. Contato: (65) 99939-0893 e vivianegbezerra@hotmail.com

