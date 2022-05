Construtora aposta em empreendimento “smart home” para atender novo perfil de investidor

Prédio tem plantas flexíveis e diferenciais como skybar da Budweiser e lavanderia da Unilever OMO

Da Assessoria

A nova geração que chega ao mercado imobiliário em busca de investir em empreendimentos, tem um perfil bem diferente do usual. Exigente, diferenciado e em uma busca constante por agilidade, esses compradores buscam ter em mãos no local onde vão comprar a oportunidade de flexibilização, seja ela na hora de alugar seu imóvel, ou na praticidade de acesso a serviços básicos incluídos na sua rotina.

É pensando nesse perfil de investidor, que a construtora Vivart lançou oficialmente na última semana, o Moov Smart Home. Projetado para ser erguido num dos pontos de maior acessibilidade em Cuiabá, próximo ao Centro Político Administrativo, rodoviária e outros acessos, ele traduz a resposta às necessidades por moradias inteligentes e que possibilitem uma experiência agregadora. São apartamentos e studios de 30 a 64m2 em um padrão nunca visto na capital.

Victor Bento, diretor da Vivart, explica que para concretizar o modelo, foi necessário pensar o novo estilo de vida onde o tempo é a “chave do negócio”. Para tanto, no condomínio a área de convivência comum foi toda inserida na cobertura. E lá, terão dispositivos diferenciados como um bar temático digital assinado pela Budweiser, Academia BtFit, espaço coworking e muito mais.

“Pensamos em um empreendimento que reunisse serviços que, de fato, facilitariam a vida das pessoas. E por isso, 80% do projeto do Moov foi pensando na sua arquitetura, de uma forma que tudo fosse comportado com maestria e de maneira acolhedora. Além disso, as plantas dos apartamentos são flexíveis e podem ser customizadas conforme a vontade do comprador”, pontua.

Para conseguir cumprir esse ideal, a empresa acionou o renomado arquiteto Johnny Rotter. Ele assina o projeto, que utiliza uma estrutura moderna, com menos vigas, laje nervurada e que, portanto, permite ao cliente transformar o seu imóvel com mais facilidade. “É possível trabalhar o apartamento com muita facilidade e com menor custo. Isso é uma vantagem enorme para quem vai comprar”.

Rotter pontua ainda o conceito do Moov como algo jovem e inovador, algo ainda inexistente em Mato Grosso. “O mercado imobiliário é sempre muito conservador. É raro poder fazer algo inovador dessa maneira. A área comum dele, por exemplo, fica na parte mais nobre, que é a cobertura. Deixamos de colocar lá dois apartamentos maiores, para ter esse amplo espaço descolado e que será atrativo ao investidor”.

Entre os diferenciais que o Moov abriga, uma lavanderia profissional da Unilever OMO, academia com tecnologia BtFit by Bodytech e equipamentos Technogym e skybar da Budweiser. Além disso, conta com uma piscina, armários inteligentes, espaço gourmet, bicicletário e espaço pet. Tudo isso ao lado das principais avenidas da cidade, próximo a shoppings centers, parques, hospitais, restaurantes e muito mais.

Negócios

Um dos pontos chaves do Moov é que ele foi desenvolvido não apenas para ser moradia, mas também para ser atrativo ao público investidor. Se alguém quiser comprar para morar por períodos curtos e alugar, por exemplo, ele tem a vantagem de contar com a plataforma Nomah, uma das maiores empresas de gestão de imóveis no país, atuando como uma espécie de gestor terceirizado para o proprietário, sempre visando maior rentabilidade.

A vantagem é que tudo é feito sem dar dor de cabeça. “Nós nos responsabilizamos por toda a experiência do hóspede e também do proprietário, que não precisa se preocupar com nada”, explica o gerente comercial do startup, André Quinzeiro. Da limpeza, organização, anúncio dos imóveis nas principais plataformas como booking, airbnb e outras, tudo fica por conta da empresa, que já atua em outros modelos do tipo pelo Brasil.

Vivart

É uma construtora mato-grossense que desenvolve projetos autorais, priorizando a qualidade de vida de seus clientes e rentabilidade para os investidores. Quem tiver interesse em adquirir um dos empreendimentos do grupo, basta procurar o canal de vendas (65) 4042-0176 ou acessar o site www.grupovivart.com.br.

A Vivart está localizada na Rua Castelo Branco, 113, bairro Quilombo, em Cuiabá.