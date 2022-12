Com apoio do Crea-MT, Instituto de Engenharia realiza 1º Workshop Nacional Preparando Profissionais

Por Sarah Mendes sob supervisão de Cristina Cavaleiro

Com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso (Crea-MT), o Instituto de Engenharia de Mato Grosso (IEMT) realizou, nos dias 19 e 26 de novembro e 03 de dezembro, o 1º Workshop Nacional Preparando Profissionais. O evento ocorreu na Unic Beira Rio, em Cuiabá, e contou com a participação de acadêmicos e profissionais das Engenharias e Arquitetura.

Dividida em dois módulos: Preparando Profissionais para o BIM e Preparando Profissionais para o Uso de Sistemas Fotovoltaicos, a capacitação foi conduzida pela arquiteta e urbanista Patrícia da Silva Fiuza Pina, pelo eng. civil Rodrigo Senra, e pelos engenheiros eletricistas Jonatha Aguiar e Thiago Tavares. O objetivo foi apoiar o desenvolvimento da prática projetual, como proposta de melhoria de desempenho com o uso de ferramentas de simulação e modelagem.

A metodologia Building Information Modeling (BIM) representa um padrão de inovação estabelecido para a indústria da construção. A implementação da metodologia BIM faz parte de um paradigma informacional e tecnológico no qual é preciso superar as fragilidades operativas e ferramentais do processo de produção do projeto, considerando, sobretudo, todas as etapas de um empreendimento, desde a execução ao descarte final.

O mesmo ocorre com o uso de tecnologias ativas que apoiam o desempenho global das edificações, como os sistemas fotovoltaicos, sempre pensando na inovação atrelada à aspectos da sustentabilidade para controlar e reduzir ao máximo os impactos gerados pela modificação do ambiente natural.

De acordo com o engenheiro, a rede de colaboração formada entre o Crea-MT, Instituto de Engenharia de Mato Grosso (IEM), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Laboratório de Tecnologia e Conforto Ambiental (Lateca) e a UNIC foi estruturada para impulsionar a aprendizagem por meio do projeto como exercício de simulação para análise de impactos calculados das decisões dos profissionais da construção civil.

“O evento faz parte de um programa com cursos de capacitação intensivos, modulares e independentes, com qualidade técnica para habilitar profissionais da construção civil na adesão de tecnologias inovadoras, como o BIM e os sistemas fotovoltaicos, visando a qualidade solução projetual”, afirmou Senra.

Os cursos ocorreram aos sábados e contou com aulas expositivas de caráter teórico e prático. Dentro desse contexto foram realizadas indicações de leituras, discussões críticas, orientação tutorial para modelagem, simulação e visita técnica.

