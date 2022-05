Carlos Bezerra anuncia que MDB já decidiu apoiar a pré-candidatura de Neri Geller ao Senado

Da Assessoria

O deputado federal Carlos Bezerra (MDB) garantiu que o nome escolhido pelo seu partido para concorrer à vaga ao Senado é do deputado federal Neri Geller (PP). A declaração do emedebista foi dada durante discurso em Canarana, nesta sexta-feira (20.05.2022), segunda cidade a receber o movimento Avança Mato Grosso. Bezerra disse que o partido é muito disciplinado e que já abraçou esse projeto.

“Já definimos que o nosso candidato ao Senado é o Neri, o MDB já se decidiu. Estamos aqui para mudar a vida de cada um deste estado imenso que é Mato Grosso. E vamos para a vitória com Neri na cabeça”, afirmou Carlos Bezerra, destacando que também caminhará lado a lado com Mauro Mendes à reeleição, “se ele aceitar as propostas do MDB para a área social”.

O movimento tem como proposta a discussão de uma agenda voltada ao desenvolvimento de Mato Grosso e reúne dirigentes e lideranças do PP, PSD, MDB e PSB, além de lideranças de outros partidos. A programação foi transmitida ao vivo pelas redes sociais.

Também participaram do evento os deputados estaduais João Batista (PP), Nininho (PSD), o deputado federal Juarez Costa (MDB), os prefeitos dos municípios de Canarana, Fábio Faria (UB); Nova Xavantina, João Bang (PSB); Água Boa, Dr. Mariano (MDB); além de pré-candidatos a deputado federal e estadual entre outros que totalizaram mais de 600 presentes no encontro.