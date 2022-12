Brasil vence Suíça com golaço de Casemiro e garante vaga nas oitavas da Copa do Mundo

Em jogo truncado e de pouca criatividade, volante sai do campo defensivo para fazer gol na reta final do segundo tempo

Por Doha (QAT)

Foi na alma e superação. O Brasil suou, mas conseguiu vencer a Suíça por 1 a 0 na tarde desta segunda-feira, pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo, no Estádio 974. Casemiro fez o gol da Seleção.

Com o resultado, a equipe comandada por Tite chegou a 6 pontos e garantiu classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. O Brasil lutará pela liderança do grupo na última rodada. A Suíça, com três pontos, ocupa a 2ª posição da chave.

As equipes voltam a jogar às 16h (de Brasília) da próxima sexta-feira, já que os jogos da 3ª rodada acontecem de forma simultânea. O Brasil enfrenta Camarões no Estádio Lusail, e a Suíça medirá forças com a Sérvia no 974.

Na próxima fase, o Brasil enfrenta uma das seleções do Grupo H. Portugal, Uruguai, Gana e Coreia do Sul brigam pelas vagas nas oitavas.

Sem poder contar com Neymar e Danilo, que sofreram lesões contra a Sérvia, Tite optou pelas entradas de, respectivamente, Fred e Éder Militão. Ele reforçou o meio-campo e manteve um lateral-direito com uma característica mais defensiva no time titular.

SOMMER ESPETACULAR!

Os primeiros 25 minutos foram truncados. O Brasil teve a iniciativa de atacar e criar chances, mas parava na boa defesa da Suíça, que também pouco assustou Alisson no sistema ofensivo. O resumo foi uma partida de poucas chances na primeira metade da etapa inicial.

A Seleção, aos poucos, foi se soltando. Com os pontas mais espetados, a melhor chance veio perto dos 30 minutos: Raphinha achou Vini Jr com um lindo lançamento, mas o chute do camisa 20 parou em uma grande defesa de Sommer. A partir desse lance, o Brasil ficou totalmente apontado ao ataque, mas não levou sucesso. O primeiro tempo terminou sem gols.

FOI POR POUCO…

​O começo do segundo tempo foi animador. Em recuperação de posse na defesa do Brasil, Richarlison disputou no meio e conseguiu raspar para ativar o contra-ataque com a defesa suíça bagunçada. Casemiro avançou e lançou Vini Jr. O atacante conduziu livre e finalizou para o fundo das redes na saída do goleiro. Após revisão do VAR, o lance foi anulado por impedimento do Pombo no começo da jogada.

QUE DIFICULDADE

O tempo passava, e a ansiedade do Brasil aumentava. Em um jogo truncado e com a Suíça focada no sistema defensivo, praticamente todas as jogadas da Seleção eram bolas longas e lançamentos diretos – quase sempre sem efetividade. A equipe dependia de cruzamentos na área e jogadas individuais dos pontas.

NO GRITO!

Se a coisa não desenvolvia lá na frente, Casemiro teve que sair da defesa para resolver no ataque. Na reta final do jogo, em boa trama dentro da área pela esquerda, Vini Jr. tocou, Rodrygo desviou de costas para o gol e achou o volante ao seu lado. De primeira, o camisa 5 finalizou no ângulo, sem chances de defesa para Sommer. Era o grito de alegria da bola na rede em uma partida muito difícil.

A Suíça se lançou ao ataque no fim do jogo, e o Brasil teve até chances de ampliar o placar, mas desperdiçou. De qualquer forma, a vitória foi garantida, com vaga nas oitavas de final.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 0 SUÍÇA

Copa do Mundo 2022

Grupo G – 2ª rodada

​

Local: Estádio 974, em Doha (QAT)

Data-hora: 28/11/2022, às 13h (de Brasília; 19h no horário local)

Árbitro: Ivan Barton (ESA)

Assistentes: David Moran (ESA) e Zachari Zeegelaar (SUR)

VAR: Drew Fischer (CAN)

Cartões amarelos: Fred (BRA); Rieder (SUI)

Cartões vermelhos: –

Gols: Casemiro, 37’/2ºT (1-0)

BRASIL: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro (Alex Telles, 40’/2ºT); Casemiro, Fred (Bruno Guimarães 12’/2ºT), Lucas Paquetá (Rodrygo/Intervalo); Raphinha (Antony, 27’/2ºT), Richarlison (Gabriel Jesus, 27’/2ºT), Vini Jr. Técnico: Tite.

SUÍÇA: Sommer; Widmer (Frei, 38’/2ºT), Akanji, Elvedi, Ricardo Rodríguez; Freuler, Xhaka; Rieder (Steffen, 13/2ºT), Sow (Aebischer, 30’/2ºT), Vargas (Edmilson Fernandes, 13/2ºT); Embolo (Seferovic, 30’/2ºT). Técnico: Murat Yakin.

