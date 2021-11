Banco do Brasil oferta em novembro mais de 1,5 mil imóveis com excelentes descontos via venda direta

Casas e apartamentos, a partir de R$ 5.630,55, são parte da campanha de novembro ‘Blackout’, organizada pela proptech Resale, parceira do banco

Publicado por: Rosano Almeida

Por Daniela Silveira

No mês de novembro, o Banco do Brasil (BB) oferece 1.560 imóveis para venda direta nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, como parte da campanha Blackout que traz um mês de oportunidades atrativas. São apartamentos e casas com descontos especiais: valores a partir de R$ 5.630,55 até R$ 658.979 que apresentam oportunidades com deságio de até 80%, sendo as vendas realizadas 100% online no Seu Imóvel BB, parceria do Banco do Brasil com o outlet de imóveis Resale.

Além dessas ofertas, o BB inclui mais 100 propriedades semanalmente ao longo do mês, totalizando 1.960 imóveis no portal durante todo mês.

Também será realizado, exclusivamente no dia 26 de novembro, o Blackout Day, que terá preços jamais praticados, com ofertas especiais a partir de R$ 4.888,60, entre casas e apartamentos.

“O Banco do Brasil está sempre atento ao desenvolvimento de soluções que garantam transparência e agilidade ao consumidor final. É por isso que o espaço virtual é uma realidade que oferece comodidade e traz benefícios aos clientes”, afirma Edson Chini, gerente-executivo de Suprimentos, Infraestrutura e Patrimônio do Banco do Brasil.

Igor Freire, CRO (diretor de Receitas) da Resale, ressalta a importância e facilidade do portal Seu Imóvel BB no processo de compra online. “Em uma ação estratégica e importante para o mercado, o portal Seu Imóvel BB tem excelentes oportunidades de compra para qualquer pessoa que esteja interessada, independentemente da finalidade. Além de otimizar o tempo e aumentar a confiança do consumidor com a compra online”, destaca Freire.

Para consultar os imóveis à venda, o interessado deve acessar site e aplicar os filtros de acordo com o seu interesse: por região, tipo do imóvel, valor ou situação (ocupado ou desocupado).

Sobre a Resale:

Proptech fundada em 2015, a Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou governos.

Por meio das suas plataformas, tanto essas instituições quanto o cliente final podem ter acesso a tecnologias de ponta que tornam o processo de compra e venda mais ágil, fácil e barato. Para mais informações acesso o site.

Seu Imóvel BB | Outlet Imobiliário

O Portal Seu Imovel BB concentra as ofertas de casas, apartamentos, terrenos e fazendas de propriedade do Banco do Brasil disponíveis p/ leilão ou venda direta.