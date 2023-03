Avenida Dubai melhora mobilidade urbana e irá beneficiar moradores da região Oeste

A nova infraestrutura é fruto de uma parceria entre a Ginco Urbanismo e a Prefeitura de Cuiabá

Tida como um dos pontos mais promissores de Cuiabá, a região Oeste está com um novo corredor de mobilidade urbana. Isso porque, a Avenida Afonso Portocarrero, também conhecida como Dubai, foi inaugurada trazendo três quilômetros de trecho de asfalto, interligando duas das principais avenidas de Cuiabá, a Helder Cândia e Miguel Sutil, e beneficiando cerca de 16 mil moradores da região do entorno.

A obra de mobilidade urbana vai garantir mais fluidez no trânsito e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Sua concretização foi garantida por meio de uma parceria entre a Ginco Urbanismo e a Prefeitura de Cuiabá. O vice-prefeito da capital e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, afirma que a construção irá oxigenar o trânsito na localidade.

“Esta avenida é planejada e preparada para comportar um grande movimento. Ela representa o que de fato é Cuiabá, uma cidade que está se desenvolvendo”, relata Stopa. A via conta com mais de 400 vagas de estacionamento, além de vários pontos com câmeras de videomonitoramento interligadas ao Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp).

A nova rota conta ainda com 50 metros de largura, pista dupla, faixas de ciclovia, calçadas com acessibilidade, parquinhos e um moderno sistema de iluminação de LED. Será através dela que áreas, como os Florais, terão acesso mais rápido a regiões, como o Santa Rosa, e ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC), Centro de Eventos do Pantanal e intermediação com a Avenida Miguel Sutil.

“O surgimento da Avenida Dubai veio da necessidade de criar alternativas de escoamento de público, trânsito e escape. Contudo, a nossa parceria com a Prefeitura de Cuiabá, que existe há mais de 20 anos, foi essencial para que essa obra saísse do papel e, pudesse assim, beneficiar de maneira geral todos os cuiabanos, principalmente os que vivem por aqui”, explica o diretor da Ginco, Júlio Braz.

Juares Samaniego, secretário municipal de Mobilidade Urbana, destaca ainda o sucesso da parceria entre a iniciativa privada e pública. “Toda essa estrutura que está aqui, traz consigo mais segurança para todos. E essa atuação conjunta entre Prefeitura e Ginco demonstra o quanto a gestão está comprometida com a população”, reforçou o gestor.

Participaram da inauguração da Avenida Dubai, o vice-prefeito da capital, José Roberto Stopa, os secretários municipais de Mobilidade Urbana, Juares Samaniego, e de Turismo, Nilza Taques, e o diretor da Ginco Urbanismo, Júlio Braz, além do diretor-presidente da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), Júnior Leite.

