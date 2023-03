Aprosoja-MT reúne produtores de todo Estado para fortalecimento das ações

Da Assessoria

De Norte a Sul, de Leste a Oeste, produtores de soja e milho de todo Estado de Mato Grosso estiveram representados nesta sexta-feira (03.03), em Cuiabá, em reunião para tratar de temas relevantes para o setor. A reunião de Diretoria Plena com Delegados Coordenadores de Núcleos ocorreu na sede da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT).

Atualmente cerca de 8 mil produtores de soja e milho são associados da Aprosoja-MT e distribuídos em 29 núcleos nas diferentes regiões do Estado. No total são 180 delegados e 29 delegados coordenadores.

“Estamos trabalhando muito. Este ano temos a maior safra da história, o que é motivo para comemorar, porém junto com a produção recorde temos questões importantes a serem solucionadas como déficit no armazenamento, a logística para escoar a safra e atuar junto aos governos federal e estadual em defesa do produtor”, destacou o presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore.

E o trabalho da entidade tem reflexo direto para o setor do Estado, que é o maior produtor de Soja e Milho do país. Para o delegado coordenador do núcleo de Primavera do Leste, Cristian Braun, é o momento para que as demandas de cada região sejam compartilhadas com a Aprosoja-MT, em Cuiabá. “É uma reunião importante, logo depois da safra da colheita da soja, aqui são decididos os rumos que vamos tomar ao longo deste ano”, disse Cristian representante da Região Sul.

O delegado coordenador de Lucas do Rio Verde, Daniel Schwartz, representante da região Norte, complementa que é a oportunidade de ter contato com a diretoria e trazer as demandas da base, conversar com os delegados de outra região e trazer as principais pautas. “São oito mil associados e todo dia tem demanda nova, hoje aqui vamos traçar as diretrizes da Aprosoja-MT daqui para frente”, disse Daniel.

Da região Oeste, Marlise Marafon, de Sapezal ressaltou que esta reunião abre horizontes e propicia o pensar coletivo. “nos faz olhar de outra forma é bem interessante”, argumentou a delegada coordenadora.

E para Juliano Marchioretto, delegado coordenador de Água Boa, região Leste foi a oportunidade de “ter um alinhamento da base com a diretoria para um só caminho”.

Unir forças – Nesta proposta de fortalecimento institucional em defesa dos produtores de soja e milho do Estado, a reunião de Diretoria com delegados coordenadores contou com a participação do presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), Vilmondes Sebastião Tomaim, que destacou a união de forças das entidades em defesa do setor. “A união de forças só traz benefícios para o produtor rural , não podemos ficar isolados cada um tomando um posicionamento diante das políticas públicas, a Famato está junto com a Aprosoja-MT, estamos alinhados”, destacou o presidente.