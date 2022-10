Aprosoja-MT apresenta projetos de produção sustentável no Green Rio 2022

Essa é a primeira vez que a entidade participa da Conferência Green Rio, sendo a única representante de Mato Grosso

Da Assessoria

Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) participou da 10ª edição do Green Rio / Green Latin América – plataforma para negócios, inovação e pesquisa em bioeconomia e economia verde, sediado entre os dias 1 e 3 de setembro, na Marina da Glória, Rio de Janeiro-RJ. Essa é a primeira vez que a entidade participa da Conferência, além de ser a única porta-voz de Mato Grosso.

No evento, a comissão de Sustentabilidade da Aprosoja-MT apresentou as pautas de responsabilidade socioambiental que visam o desenvolvimento sustentável, baseado em critérios e práticas responsáveis de produção da entidade.

“A expectativa ao participar do Green Rio é divulgar a produção sustentável da soja e milho do MT, é uma oportunidade em apresentar os projetos para os participantes, como para a sociedade do Rio de Janeiro, de várias regiões do país, além de outros países. Como somos uma instituição de classe, temos o compromisso em promover ações como essa, em levar para àqueles públicos mais exigentes como é desenvolvida a nossa produção, esclarecer dúvidas e informar que é possível sim, produzir e conservar, levantar essa bandeira e mudar a imagem do produtor, principalmente para aqueles que estão distantes da nossa realidade”, declarou a gerente de Sustentabilidade da Aprosoja-MT, Marlene Lima.

O público que visitou o estande da entidade, recebeu informações sobre produção sustentável da soja e milho nas lavouras. No Estado, aproximadamente 13% de todo o território mato-grossense é utilizado com a agricultura.

Fonte: Divulgação Green Rio

Um dos projetos apresentados foi o Soja Legal, que está à disposição dos mais de 7.400 produtores associados da Aprosoja-MT. As ações incorporam os critérios essenciais de conformidade com oito diretrizes: qualidade de vida no campo e no trabalho, gestão da água, gerenciamento de resíduos, melhores práticas agrícolas, viabilidade econômica, qualidade do produto, relacionamento com o entorno e a governança.

Outro projeto divulgado foi o Guardião das Águas; que visa orientar e apoiar o produtor rural na manutenção, preservação e restauro das nascentes em Mato Grosso. Um dos compromissos é produzir cada vez mais, utilizando menos abertura de novas áreas, reduzindo o desmatamento, e contribuindo para o equilíbrio da balança da conservação e produção agrícola. A responsabilidade ambiental é uma realidade; 34% da área de Mato Grosso com florestas privadas, dentro das propriedades rurais, em forma de reserva legal, área de preservação permanente e corredores ecológicos.

No Green Rio, mais de 90 expositores, ofereceram produtos e novidades relacionados à agricultura, biodiversidade, economia verde e produção sustentável. Entre as atrações, um espaço voltado à inovação com a presença de startups digitais do Brasil e do exterior. Além disso, foi palco do coloquei, com a presença de representantes governamentais do Brasil e da Alemanha, e de várias palestras simultâneas sobre Cadeias de Valor da Bioeconomia, Desenvolvimento Rural/Clima/Carbono, Inovação e Sustentabilidade no Agronegócio, Estratégias de Propriedade Intelectual, Segurança Alimentar e Negócios de Impacto Socioambiental.

Aprosoja-MT