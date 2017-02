Prefeita prestigia posse de Ulisses Rabaneda como juiz membro do TRE/MT

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Sacre de Campos, participou nesta manhã (17.02), da cerimônia de posse do advogado Ulisses Rabaneda como juiz membro titular do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE/MT), na categoria jurista, realizada no plenário do órgão. Rabaneda assumiu o cargo para o próximo biênio ocupando o lugar deixado pelo então jurista, Flávio Alexandre Martins Bertin, cujo biênio se encerrou em dezembro passado.

No último dia 1º, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou o decreto assinado pelo Presidente da República, Michel Temer e pelo Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, que nomeou o advogado Ulisses Rabaneda para o cargo de juiz titular no TRE/MT.

A prefeita, que compôs a mesa de honra da solenidade de posse, destacou que o vasto saber e conhecimento jurídico e sua juventude, já que Ulisses Rabaneda assume do cargo de jurista aos 36 anos de idade vai somar com a experiência do colegiado. “Esse Tribunal ganha um exímio jurista que engrandecerá com seu saber e experiência vivenciada no Direito Penal, que todos acreditam que será bastante válida na condução dos desafios que essa Casa tem para garantir e assegurar os direitos constitucionais de cada cidadão mato-grossense e com certeza, também, a lisura no julgamento dos processos eleitorais”.

Para o novo juiz membro, a atuação no Tribunal Eleitoral será mais um grande desafio na carreira, uma oportunidade, que como ele mesmo frisou, “vai exigir muita responsabilidade”. Como completou: “Será uma honra integrar um colegiado tão qualificado como esse e contribuir para a sociedade, só que na condição de mais um novo membro do colegiado. O TRE tem sido rígido, obedecendo às regras eleitorais, a minirreforma veio para melhorar e nós estamos aqui para contribuir para esse avanço. Espero que eu, com o apoio deste colegiado, possamos combater a morosidade no julgamento dos processos, o abuso do poder político e econômico, a propaganda ilegal e assim, garantir nossa lei maior, que é a Constituição Brasileira”.

A solenidade de posse foi conduzida pelo desembargador do Tribunal Regional Eleitoral do Estado, Luiz Ferreira da Silva. A sessão foi acompanhada pelos desembargadores e juízes titulares do Tribunal, pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Rui Ramos, pelos senadores Wellington Fagundes e José Medeiros, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Antônio Joaquim, o presidente da OAB/MT, Leonardo Campos, membros do Ministério Público do Estado e Eleitoral, familiares e amigos do empossado, magistrados, advogados e autoridades que representaram a Marinha e o Exército no Estado.

Assessoria da Prefeitura

