MP/MT discute implantação de Núcleo de Inteligência

Após percorrer dois Estados e o Distrito Federal, conhecendo experiências exitosas no combate à corrupção, a comissão interdisciplinar responsável pela construção do projeto de implantação do Núcleo de Inteligência, no âmbito do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, promoveu ontem debates sobre o tema. A programação começou com a apresentação de softwares investigativos.

Na sequência, o coordenador do Centro de Pesquisa, Análise e Desenvolvimento de Sistemas de Apoio à Investigação – CPADSI do Ministério Público Militar, promotor de Justiça Luiz Felipe Carvalho Silva, falou sobre o trabalho desenvolvido em sua unidade. Citou exemplos de sucesso e encorajou o MP de Mato Grosso a seguir firme em seu projeto.

“O Ministério Público de Mato Grosso está investindo no caminho certo. Hoje não há nenhuma possibilidade de se atingir resultados expressivos sem o apoio e ajuda da tecnologia da informação. Não só estão investindo no caminho certo, como estão investindo no caminho mais efetivo de se atingir o objetivo que todo cidadão deseja que é senão acabar com a corrupção, mas pelo menos amenizá-la, diminuí-la e tornar as coisas mais transparentes para a sociedade”, ressaltou o promotor de Justiça Militar.

O procurador-geral de Justiça em Mato Grosso, Mauro Benedito Pouso Curvo, enfatizou que o projeto, que inclui também o laboratório de lavagem de dinheiro, está sendo construído com toda a cautela para maximizar a utilização dos recursos públicos. Além de se espelhar em iniciativas de sucesso, a instituição também está buscando parcerias com a Universidade Federal de Mato Grosso e órgãos de controle como Tribunal de Contas da União (TCU) e Tribunal de Contas do Estado.

A reunião contou com a participação de Procuradores de Justiça, promotores de Justiça e representantes de outras instituições. Entre eles, o secretário de Controle Externo do Tribunal de Contas da União em MT, Alexandre Giraux Cavalcanti; o auditor de Contas da Secretaria Geral de Controle Externo do TCE/MT, Victor Augusto Godoy; a diretora do Instituto de Computação da UFMT, doutora Cláudia Aparecida Martins; e o diretor adjunto do Instituto de Computação da UFMT, doutor Alan Gonçalves de Oliveira.

PRATA DA CASA: No encerramento da programação, o Ministério Público de Mato Grosso apresentou a Estação de Acesso aos Aplicativos da Nuvem (Cloud Station), desenvolvida a partir de um Raspberry PI3, equipamento normalmente utilizado para automação residencial e também em meios acadêmicos. A inovação partiu de servidores do Departamento de Tecnologia da Informação (DTI).

Do tamanho de uma carteira, a estação possibilita ao usuário o acesso a todos os documentos das pastas corporativas e aos sistemas de gerenciamento de processos utilizados pelo Ministério Público. A diferença é que, ao contrário do que acontece hoje, quando todos os arquivos são armazenados na CPU e, portanto, só podem ser manuseados no ambiente de trabalho, o novo equipamento possibilita o acesso aos arquivos que ficam salvos na nuvem privada do MP. E a segurança é a mesma, já que o sistema continua exigindo usuário e senha.

Além da praticidade, o equipamento possibilitará uma redução considerável de custos com a aquisição de computadores e energia elétrica. “A estação de trabalho custará um sexto do que hoje gastamos com a aquisição de um computador. Além disso, o gasto com a energia também será reduzido consideravelmente. Conforme estimativa do simulador da Companhia Paranaense de Energia (Copel), hoje, para o funcionamento de um computador gasta-se em torno de R$ 70,00 (mês), com a estação de trabalho esse valor será reduzido para R$ 7,00”,destacou o procurador-geral de Justiça.

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

