Futebol Americano de MT se destaca em assembleia nacional

A CBFA é responsável pela seleção brasileira, campeonatos brasileiros de futebol americano e flagbol, dentre outros.

A Federação Mato-grossense de Futebol Americano (FMTFA), por meio do vice-presidente, Paulo Cesar Machado, presidiu a Assembleia Geral Ordinária (AGO) da Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA), em Belo Horizonte (MG), com participação de dez federações estaduais, para definir novo estatuto e realizar eleições de presidente e membros do Conselho Fiscal. E o atual presidente nacional, Guto Sousa foi reconduzido ao cargo máximo da CBFA.

“Por ser vice-presidente da FMTFA e presidente da Associação Atlética Cuiabá Arsenal (AACA), tive a honra de comandar uma assembleia história da confederação. Um encontro que decidiu os termos do estatuto que formalizará a existência da CBFA. Tal posição de proeminência mostra que o estado de Mato Grosso tem representatividade e força no cenário nacional do futebol americano”, comenta o advogado e ex-jogador, Paulo Cesar Machado.

Além disso, o representante mato-grossense ainda foi eleito para o Conselho Fiscal da CBFA, junto com Ricardo Pizetta (SC), Diego Fernandes (DF) e Ronaldo Pimentel (RJ). E, com chapa única, o presidente nacional, Guto Sousa (PB) e o vice-presidente, Rogério Pimentel (RJ) foram reeleitos. A AGO teve presença das federações do Rio Grande do Sul, Pernambuco, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Goiás, Sergipe e MT.

“O debate para aprovação do estatuto durou horas e culminou num texto que trará segurança jurídica para a entidade, filiados e para os demais atores do futebol americano do Brasil. E possibilitará a implantação de uma gestão baseada nas melhores práticas de governança, com mais participação, controle e transparência em todos os processos. E entre as novidades estão as criações de um Conselho Consultivo, de um Comitê de Ética e de um STJD”, diz Guto Sousa.

