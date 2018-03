A fim de garantir acesso à justiça, Defensoria realiza mutirão de atendimento em Itanhangá

A Defensoria Pública da Comarca de Tapurah realizou, na última semana, mutirão de atendimento em Itanhangá, localizado a 70 quilômetros de distância do núcleo. Na oportunidade, foram realizados atendimentos judiciais nas áreas cível e criminal, bem como concretizados acordos extrajudiciais por meio de sessões de mediação.

De acordo com o defensor público que atua na comarca, Nicolás Andrés Vico Sierra, a iniciativa se deu diante da constatação da extrema dificuldade que os assistidos têm para se deslocar e receber assistência jurídica. Esta é a segunda edição do mutirão e a expectativa é realizar atividades fora do núcleo com mais frequência em 2018.

“Entendemos que a Defensoria Pública não pode ficar restrita a suas dependências e limitada a auxiliar somente aqueles que batem a suas portas. É preciso ir ao encontro dos assistidos, especialmente considerando a realidade vivida pela população mais pobre do Estado, grande parte localizada no interior de propriedades rurais”. ressaltou Sierra.

O atendimento foi realizado em parceria com o município de Itanhangá, por meio do Centro de Referência de Assistência Social, que promoveu a divulgação e cedeu toda a estrutura para o mutirão.

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Twitter: @estrelaguianews