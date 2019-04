Cras promove tradicional passeio com grupo da Terceira Idade

Ainda sobre a programação comemorativa ao Dia Internacional da Mulher preparado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano durante o mês de março, a ação realizada com os idosos assistidos pelo Centro de Referência (Cras) do bairro Tijucal, com passeio em um dos pontos turísticos mais visitados pela população e por turistas que visitam esta capital, a Salgadeira.

Cerca de 100 pessoas, sendo em sua maioria mulheres, crianças, servidores e familiares participaram da atividade que teve como principal objetivo proporcionar a esse público além de um simples momento de lazer, uma forma de integração social, roda de conversa, trocas de experiências e a prática de atividades laborais. “Foi um dia diferente na vida de muitas pessoas que participaram e tiveram a oportunidade de vivenciar um dia diferente e agradeceram a prefeitura de Cuiabá por proporcionar um momento tão gratificante”, disse a coordenadora do Cras, Failse da Silva.

De acordo com a coordenadora a atividade foi voltada principalmente para o público feminino, como forma de marcar e chamar a atenção para essa importante data, a fim de retratar e celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas adquiridas ao longo desses anos. Segundo ela, ações em contato com a natureza, possibilita a construção de ferramentas que contribuem para o fortalecimento de vínculos interpessoais, além de incentivar a socialização e a convivência comunitária.

“Atividades semelhantes a essa como a visita na Salgadeira, pode ter uma característica simples, como apenas um passeio. No entanto, a nossa intenção vai muito além, pois conseguimos trabalhar com os nossos usuários, principalmente os idosos, sendo o nosso público alvo dessa atividade, importantes fatores que precisam ser colocados em prática como a inclusão social, autoestima e troca de experiências. O exemplo de vida de um pode servir de estímulo para o outro” e esta Gestão Humanizada, cuida muito bem de todos usuários e principalmente da melhor idade , declarou Failse.

Momentos como esse despertam a consciência do grupo para os benefícios gerados pela adesão das atividades desenvolvidas, assim como investe na prevenção para a redução das incapacidades, em busca do envelhecimento ativo. “A cada final de uma programação fica essa sensação de dever cumprido e de satisfação por tudo ter dado certo. Quero agradecer ao prefeito Emanuel Pinheiro e a primeira dama Márcia Pinheiro pelo apoio que vem sendo dispensado sempre que precisamos”, finalizou.

