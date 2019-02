Calendário do Tênis terá 20 torneios em seis cidades de Mato Grosso

Cuiabá, Sinop, Sorriso, Primavera do Leste, Rondonópolis e Lucas do Rio Verde sediarão etapas do estadual em 2019

A Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) divulgou o calendário anual de 2019 com previsão de realização de duas competições, o Circuito Estadual de Tênis e o Circuito de Duplas de Tênis, no período de março a dezembro, com o total de 20 torneios em seis cidades-sede. E a capital mato-grossense receberá o primeiro torneio estadual do ano, a Copa Monte Líbano Open de Tênis, que ocorrerá de 18 a 24 de março, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá-MT.

O Circuito Estadual de Tênis (Simples), que é o principal certame da modalidade no estado, terá o formato de 15 etapas/torneios. Transitará pelas tradicionais cidades-sede da competição, que são Cuiabá, Sinop, Sorriso e Primavera do Leste, pelo segundo ano consecutivo por Rondonópolis e, além delas, terá como novidade o município de Lucas do Rio Verde. O que assinala aumento de 100% das sedes, em comparação de 2019 com 2015, e comprova a expansão geográfica do tênis.

“O Circuito Estadual começou a ser reformulado em 2015. Na época, tínhamos uma gestão centralizadora, fazíamos dez torneios ano, em três cidades-sede, pouco engajamento dos tenistas e usávamos outro sistema de pontuação no ranking. Tudo reorganizado para gestão descentralizadora, com mais torneios, mais cidades envolvidas, mais tenistas competindo e noutro sistema de ranking. E a reconstrução teve êxito”, disse o presidente da FMTT, Rivaldo Barbosa.

A reestruturação levou a modalidade para uma escalada de crescimento ainda ininterrupta. Amadureceu e cresceu 245,5% em quantia de inscrições de tenistas (de 2015 a 2018), cresceu 100% em sedes (de 2015 a 2019), cresceu 50% em quantidade de torneios por ano (de 2015 a 2019) e teve ampliação de público e marcas patrocinadoras. Além disso, a maior participação de academias e clubes gerou aperfeiçoamento e criou personalidade para cada um dos torneios.

“Com uma gestão descentralizada, os clubes e as academias foram valorizados e passaram a ter mais autonomia na tomada de decisões quanto a organização de cada torneio. Assim, quando um clube ou academia vai sediar uma etapa do estadual, ele toma decisões que produzem características únicas e formam a personalidade daquele torneio. Faz com que os torneios sejam diferentes uns dos outros. E o público percebe a originalidade de cada evento”, diz Barbosa.

De lá para cá, de 2015 a 2019, a Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), também progrediu ao conceber uma segunda competição estadual, o Circuito De Duplas de Tênis, que teve a primeira edição em 2018 e terá a segunda em 2019. Começou com cinco etapas/torneios e mantém o mesmo quantitativo para este ano. Serão cinco a serem feitos em clubes e academias da capital. E a entidade tem meta de expandi-lo para outras cidades nos próximos anos.

Sediantes – O Circuito Estadual de Tênis e o Circuito de Duplas promoverão etapas no Clube Monte Líbano (Cuiabá), Cuiabá Tênis Clube, Círculo Militar de Cuiabá, Academia Tennis Company (CBA), Academia Cia do Tênis (CBA), Sinop Tênis Clube, Benegas Tênis Sorriso, LCA Tênis (Primavera), Caiçara Tênis Clube (Rondonópolis) e na Ponto do Tennis (em Lucas do Rio Verde).

Nova Diretoria – A FMTT teve processo eletivo à diretoria da entidade, no dia 10 de outubro de 2018, e nova formação foi eleita por aclamação. Nela se manteve o presidente da gestão anterior, Rivaldo Barbosa (atual presidente) e teve a entrada de Bruno França (vice-presidente técnico), Joílson Borges (vice-presidente de relações esportivas) e Maria do Carmo Mendes (vice-presidente de administração e finanças). E a cobertura de imprensa e de fotografia segue com o jornalista, Junior Martins. Mais informações do tênis na página da FMTT no Facebook.

CALENDÁRIO 2019

Circuito Estadual de Tênis

1ª Etapa: Copa Monte Líbano (18 a 24.03 – Cuiabá);

2ª Etapa: Cia do Tênis Open (09 a 14.04 – Cuiabá);

3ª Etapa: Sinop Tênis Clube (25 a 28.04 – Sinop);

4ª Etapa: 12ª Copa Primavera (15 a 19.05 – Primavera do Leste);

5ª Etapa: Benegas Tennis (29.05 a 02.06 – Sorriso);

6ª Etapa: Copa Borges de Tênis (18 a 23.06 – Cuiabá);

7ª Etapa: Ponto do Tennis (01 a 04.08 – Lucas do Rio Verde);

8ª Etapa: Círculo Militar (12 a 18.08 – Cuiabá);

9ª Etapa: Sinop Tênis Clube (05 a 08.09 – Sinop);

10ª Etapa: 17ª Copa Sorpan (16 a 22.09 – Cuiabá);

11ª Etapa: Bruna Paes Open (02 a 06.10 – Rondonópolis);

12ª Etapa: 6° Monte Líbano Open (14 a 20.10 – Cuiabá);

13ª Etapa: Benegas Tennis (30.10 a 03.11 – Sorriso);

14ª Etapa: Casa Prado Open (11 a 17.11 – Cuiabá);

15ª Etapa: Master 2019 (02 a 08.12 – Cuiabá).

Circuito de Duplas de Tênis

1ª Etapa: Tennis Company (02 a 05.05 – Cuiabá);

2ª Etapa: Círculo Militar (06 a 09.06 – Cuiabá);

3ª Etapa: Clube Monte Líbano (17 a 21.07 – Cuiabá);

4ª Etapa: Cia do Tênis (29.08 a 01.09 – Cuiabá);

5ª Etapa: Cuiabá Tênis Clube (24 a 27.10 – Cuiabá).

