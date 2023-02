Universalização da conectividade e atualização das regras para radiodifusão estão entre prioridades, diz ministro

Juscelino Filho participou, nesta nesta quarta-feira (15.02), do Seminário Políticas de Telecomunicações, com especialistas do setor

Da Assessoria do MCom

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, participou, nesta quarta-feira (15), em Brasília, do Seminário Políticas de Telecomunicações. O evento foi promovido pelo Portal Teletime e reuniu cerca de 300 especialistas do setor no auditório da Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos (FINATEC), na Universidade de Brasília (UnB). O representante da Pasta abordou as perspectivas das políticas setoriais no novo governo e a agenda regulatória que será desempenhada durante a sua gestão.

Na ocasião, o ministro destacou a atuação para construir um Plano Nacional de Inclusão Digital que tenha um impacto na vida das pessoas. “A inclusão digital terá total atenção na nossa gestão. Não é possível exercer a cidadania sem a conectividade digital”, afirmou Juscelino Filho. “Estamos iniciando estudos para uma política nacional de inclusão digital pautada em dois eixos: conectividade significativa e universal e promoção das habilidades digitais”, reforçou.

Além disso, o ministro lembrou que o Ministério das Comunicações (MCom) permitiu o repasse de R$ 1,2 bilhão do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust) para o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) visando financiar projetos para o setor, incluindo ações que promovam a conectividades para escolas.

Já por meio da Secretaria de Comunicação Social Eletrônica (SECOE) , Juscelino Filho deseja promover a atualização do setor de Radiodifusão. “Vamos trabalhar para modernizar as regras da área, adotando uma regulação assimétrica que busque reduzir a carga de obrigações sobre os radiodifusores de menor porte e de radiodifusão pública, comunitária e estatal”, comentou. O ministro ainda citou a importância de fortalecer o setor e elaborar diretrizes para a implementação da TV 3.0.

Além do ministro, os secretários de Telecomunicações, Maximiliano Martinhão, e da SECOE, Wilson Wellisch, participam de painéis no seminário.

REPERCUSSÃO – Após o discurso de Juscelino Filho, o diretor editorial do Teletime e organizador do evento, Samuel Possebon, avaliou positivamente as propostas apresentadas. “Com tantos anos de experiência no setor, nunca viu uma agenda tão completa. Teremos quatro anos para discutir e o governo para colocar as ações em prática”, comentou.

Também presente na abertura do evento, o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Carlos Baigorri, destacou o papel executor da autarquia. “O ministro apresentou diretrizes claras para promover a conectividade no país. Nós não fazemos as políticas, nós as cumprimos. E faremos todo o esforço para esta universalidade da conectividade seja alcançada, especialmente as parcelas mais vulneráveis da sociedade”, apontou.

