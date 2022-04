Hospital Geral de Cuiabá pede doações de roupas para o Bazar

Publicado por: Rosano Almeida

Por Soraya Medeiros

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG) está fazendo uma grande campanha solicitando a colaboração de toda a sociedade na doação de roupas usadas, em bom estado de conservação, para o bazar da instituição.

A coordenadora do Setor de Doações e Voluntariado do Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá (HG), Herinéa Coleta, informa que as doações recebidas no Bazar são para ajudar pacientes e acompanhantes que chegam ao Hospital e precisam de roupas e uma das formas da Instituição arrecadar recursos. “O HG necessita de doações de itens de vestuário para manter o funcionamento do Bazar, ainda mais neste período de frio, onde muitos pacientes não têm agasalhos”.

Herinéa explica que a mudança de estação é a oportunidade para o desapego, para abrir espaço para o novo ajudando quem precisa.

“Aquela roupa ou calçado esquecidos no armário ou que não servem mais, o acessório que não agrada mais, a bolsa que a pessoa acha que não combina com seus looks, a loja que têm mercadorias paradas ou ponta de estoque que não serão mais vendidos, a criança que cresceu deixando as roupas por tamanhos maiores, tudo pode ser doado para o Bazar do Hospital Geral”, destaca a Coordenadora.

As contribuições poderão ser entregues no Setor de Doações e Voluntariado do Hospital Geral, na Rua 13 de Junho, 2.101 – Centro Norte, de segunda à sexta-feira, das 08h às 11h30 e das 13h30 às 17h, telefone de contato (65) 3363-7108.

“Pedimos que nos ajude a ajudar doando aquelas peças em bom estado e que não usam mais, não tenham dúvidas de que elas irão agradar e muito a outras pessoas, inclusive roupas de frio”, destaca Herinéa.

Doações financeiras também podem ser feitas, por pessoas físicas e jurídicas, que podem ser únicas ou regulares, diretamente na Instituição ou através de depósito ou transferência bancária e também por pix: doacoes@hg.cuiaba.br.

História

O Hospital Geral e Maternidade de Cuiabá conta hoje com 241 leitos, sendo 20 leitos de unidade de terapia intensiva adulta e 16 leitos de UTI neonatal, sendo que mais de 90% de todos os atendimentos são destinados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Possui pronto atendimento 24 horas em obstetrícia e cardiologia referenciada. Nossa infraestrutura está distribuída em 04 andares com 9 salas de centro cirúrgico, trabalhando diariamente com mais de 92% de ocupação dos seus leitos de enfermaria. Contamos com 602 colaboradores das mais diversas formações e 72 residentes distribuídos em programas de residência médica e multiprofissional.

