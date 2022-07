Eu Capacito oferece cursos gratuitos para driblar o desemprego

Plataforma do Instituto IT Mídia oferece mais de 130 capacitações divididas entre soft skills, fluência digital, empreendedorismo e tecnologia

Por Jéssica Vieira

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil possui mais de 11,9 milhões de desempregados. Nesse cenário, a capacitação profissional é uma grande aliada de quem quer melhorar o currículo ou abrir o próprio negócio. Existem diversas iniciativas para ajudar esses profissionais, como o Eu Capacito, plataforma de capacitação profissional do Instituto IT Mídia.

A plataforma reúne mais de 130 cursos gratuitos divididos entre soft skills, fluência digital, empreendedorismo e tecnologia. As aulas são ministradas por grandes empresas. Entre elas, estão Google, FIAP, SoulCode, Microsoft, IBM e Salesforce.

“Criamos o Eu Capacito com o intuito de ser uma porta de entrada para formar talentos para economia digital e já são mais de 800 mil pessoas beneficiadas”, afirma o diretor-geral do Instituto IT Mídia, Vitor Cavalcanti.

Confira dez dicas de cursos gratuitos:

O curso é oferecido pela IBM e aborda colaboração efetiva, habilidades interpessoais, resolução de problemas, entre outros temas. Possui quase 8 horas de duração. Acesse.

Com carga horária de apenas 1 hora, você vai aprender elementos de linguagem corporal importantes para falar bem em público, além de obter dicas para uma boa apresentação profissional. Acesse.

Ideal para quem quer aprender a traçar um plano de carreira. O conteúdo conta com autoavaliação, como explorar opções de carreira e explorar uma habilidade. Esse treinamento possui 50 minutos de duração. Acesse.

Oferecido pela Microsoft, o curso tem 8 horas e 44 minutos de duração. Traz as principais habilidades buscadas por recrutadores e gerentes, como liderança e trabalho em equipe, escuta eficaz e estratégias de tomada de decisão. Acesse.

O conteúdo do curso aborda os primeiros passos para fazer networking, habilidades interpessoais e como superar obstáculos. Possui carga horária de 1 hora. Acesse.

Ideal para quem quer ter noções básicas de como funcionam os motores de pesquisa, pesquisa orgânica e paga, além do Google Search Console. Carga horária de 2 horas. Acesse.

São abordados temas como elaboração do orçamento doméstico, definição de metas familiares, fundo de emergência e renegociação de dívidas. Os conhecimentos podem ser aplicados no ambiente familiar ou de negócios. A carga horária é de 1 hora. Acesse.

Neste curso de 6 horas, o aluno irá aprender os fundamentos da lógica, conceitos básicos de programação e estruturas de controle. Acesse.

Com 80 horas, o curso ensina o que é cloud, arquitetura cloud, data mining, data Science, entre outras aplicações. Acesse.

Com 40 horas, o curso ensina sobre os conceitos e os fundamentos da plataforma blockchain, como funciona o blockchain, como fazer smart contracts, entre outros temas. Acesse.

Sobre o Eu Capacito

O Eu Capacito é um projeto social que tem o objetivo de formar uma legião de profissionais para a economia digital. Apoiado por diversas empresas da iniciativa privada, a plataforma Eu Capacito promove a capacitação profissional gratuita, focadas em habilidades de tecnologia, seja do ponto de vista conceitual, técnico (desenvolvimento) ou ferramental (manuseio para áreas de negócio), além de conhecimento em outras áreas consideradas importantes para a vida corporativa ou empreendedorismo (soft skills). Criado pelo Movimento Brasil Digital, atualmente o projeto é liderado pelo Instituto IT Mídia, organização sem fins lucrativos dedicada a projetos educacionais de impacto na área de tecnologia da informação.