Zico apoia a LBV em campanha solidária contra o novo coronavírus

Publicado por: Rosano Almeida

O treinador e ex-futebolista brasileiro Zico, assim como diversas personalidades, entrou no time solidário da Legião da Boa Vontade (LBV) em apoio às ações da Instituição para ajudar a conter o avanço do novo coronavírus.

O técnico de futebol convidou todos a participar dessa mobilização social: “Aqueles que tiverem oportunidade e desejarem ajudar os necessitados, que procurem a LBV. Conheço muito bem o trabalho que eles fazem. Já fiz diversas ações com eles. Gente da maior seriedade e sempre ajudando o próximo. Um grande abraço para todos! Tudo de bom, e vamos ficar em casa”, destacou.

A Solidariedade não pode parar

A Legião da Boa Vontade está intensificando suas ações em todo o país para prover às famílias em situação de risco social com doações de cestas de alimentos e kits de material de limpeza e de higiene para que não fiquem desamparadas neste momento de desafio coletivo.

Faça a sua doação. Acesse lbv.org e doe! Acompanhe as ações da LBV em prol das famílias acessando o endereço @LBVBrasil no instagram e no facebook.