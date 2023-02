Viveo investe R＄40 milhões em Centros de Distribuição no Brasil

O plano que inclui a expansão de seis CD’s e uma nova unidade no Sul, faz parte da estratégia da companhia de garantir o melhor nível de serviço

Por Gislene Rosa

A Viveo, ecossistema controlado pela DNA Capital – que reúne diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, até a gestão de seus clientes — está investindo R$40 milhões em sete Centros de Distribuição, localizados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do País até o primeiro semestre de 2023. O objetivo da companhia é expandir a malha de distribuição, garantindo maior eficiência e melhor nível de serviço. Faz parte da estratégia a inauguração de um novo CD, em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul.

“Atualmente temos cerca de 10 mil itens disponíveis. Com o investimento queremos oferecer um portfólio mais abrangente, dobrar a capacidade de armazenagem e ganhar mais velocidade na entrega aos nossos clientes. Estrategicamente estaremos posicionados próximos de fornecedores e clientes”, informa Vilson Schvartzman, Vice-Presidente Comercial de Distribuição e Operações Logísticas da Viveo. Com a inauguração de um novo Centro de Distribuição em Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul, a empresa reduzirá tempo das entregas em todo o estado e litoral de Santa Catarina proporcionando uma maior agilidade. “O potencial logístico da cidade foi fundamental para a escolha, o fácil acesso à capital e a conexão com as principais rodovias tornou Nova Santa Rita uma cidade estratégica para promover a expansão do Centro de Distribuição da Viveo, no Rio Grande do Sul”, completa Villeon Jacinto, Diretor de Supply Chain da Viveo.

Considerada referência na distribuição de medicamentos, materiais e produtos médicos e líder nacional do segmento, a Viveo possui um portfólio completo e mantém operações em todas as regiões do Brasil, com frota própria e mais de 6.500 funcionários.

Para se ter ideia da complexidade da operação logística da Viveo, por mês, os veículos da empresa percorrem mais de 900 mil quilômetros e garantem entregas em todo o território nacional, “Atendemos as capitais e 80% dos hospitais privados em até 24 horas. Com a expansão, as unidades operacionais da Viveo, estarão presentes em 27 municípios, e em 12 estados brasileiros. Ou seja, chega a diversas regiões do Brasil, incluindo as mais remotas. Possuímos, atualmente, 232 veículos direcionados ao mercado de saúde, sendo 8 caminhões elétricos que atendem a Grande São Paulo”, informa Villeon.

Os CD’s de Indaial (SC), Jaboatão dos Guararapes (PE) e Brasília (DF) serão reformados e terão suas capacidades de armazenamento ampliadas em até 100%. Já os CD’s de Ribeirão Preto (SP), Catalão (GO) e Londrina (PR) serão revitalizados.

“Com finalização prevista para o primeiro semestre de 2023, as obras de ampliação dos CD’s é um investimento que gerará cerca de 100 novos empregos”, destaca Vilson.

Crescimento sustentável

A Viveo aposta na expansão e na logística alinhada à sustentabilidade. A companhia está investindo em uma frota verde, e já adquiriu oito caminhões 100% elétricos. Nos próximos três anos, a companhia irá substituir o last mile de toda frota de veículos que atende a Grande São Paulo. Como referência, um veículo diesel, equivalente a este, emite 600 gramas de CO2 por Km na atmosfera e esta ação tem o objetivo de reduzir em 100% a emissão.

Outra estratégia já aprovada é a substituição das embalagens EPS (Isopor) e ER (Elemento Refrigerante) no modal rodoviário, que são utilizadas para o transporte de medicamentos e vacinas, distribuídas por meio da Health Log. Estas embalagens estão sendo substituídas por embalagens retornáveis com tecnologia de PCM (Phase Change Material), contribuindo assim com a redução de resíduos para o setor da saúde. A estimativa é reduzir anualmente mais de 10 toneladas de resíduos sólidos.

Sobre a Viveo

A Viveo é um ecossistema, controlado pela DNA Capital, que reúne diversas empresas que atuam desde a fabricação e distribuição de materiais e medicamentos, até a gestão de seus clientes. A Viveo tem o propósito de cuidar de cada vida e a missão de simplificar o setor da saúde e democratizar o acesso por meio do suporte e manutenção em cada elo desta cadeia. É composta pelas empresas: Mafra Hospitalar, Profarma Specialty, Pointmed, Tecno4, MedCare, BEMK, Tecnocold Vacinas, Prevena, Cremer, Flexicotton, FW, Daviso, Heathlog, Cirúrgica Mafra, Boxifarma, Far.me, Azimute Med, Famap, Life, Nutrifica e Pro Infusion e dona das marcas Embramed, Cremer, Topz, Bellacotton, Salvelox, Piquitucho e FeelClean.