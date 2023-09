Vitamine-se expande portfólio com lançamento de linha exclusiva de vitaminas mais acessíveis e dobra a sua distribuição para farmácias

Novos produtos impulsionam presença da marca para 4 mil farmácias pelo país. Estratégia é tornar a experiência de suplementação mais próxima, inovadora e acessível para toda a população brasileira

Por Aline Ramos

Em uma jornada acelerada de expansão, a Vitamine-se , startup brasileira que combina inteligência de dados e suplementos de alta qualidade, investe cada vez mais no desenvolvimento de produtos que atendam às necessidades, preferências e comportamentos dos consumidores atuais.

Em seu novo projeto, fruto de três meses de estudo e investimento de R$ 1,5 milhão em pesquisa, desenvolvimento e trade marketing, a marca expande o seu portfólio e lança uma linha exclusiva de vitaminas com o objetivo de proporcionar uma experiência de suplementação mais próxima, inovadora e acessível para os brasileiros. Em paralelo, comemora o ganho de escala e a ampliação da sua capacidade de distribuição, saltando de 2 mil para 4 mil farmácias pelo Brasil com a presença da marca, a partir do lançamento.

Batizada de “Quero”, o desenvolvimento da nova linha considerou pesquisas de campo, depoimentos de balconistas e farmacêuticos, estudos de hábitos de consumo, e a base de dados do Quiz disponível no site da Vitamine-se, que hoje reúne mais de 150 mil respostas dos brasileiros e é uma das fontes de informação consideradas para a criação de produtos inovadores pela marca. Utilizando o seu DNA de inteligência de dados e a escuta ativa que mantém com os consumidores, a empresa buscou entender a fundo o comportamento das pessoas nas farmácias, o que elas pensam sobre os estabelecimentos e sobre a categoria de vitaminas.

Para 88% dos consumidores, a farmácia é considerada um hub de inovação em saúde. Já 76% compram produtos que são fáceis de entender se resolvem o seu problema e 52% alegam que gostam de olhar as novidades do mercado e comprar o que precisam. No entanto, 40% das pessoas dizem sentir falta de inovação na categoria de vitaminas, e procuram por produtos que entregam, primordialmente: imunidade (44%), beleza – cabelo, pele, unha (42%) e emagrecimento (38%).

“A Vitamine-se não desconecta as suas atitudes do comportamento das pessoas. Por isso, acompanhamos de perto as mudanças dos ciclos de vida e do consumo. Também entendemos que existe um movimento muito claro de mudança de gerações e consumo em todos os canais, inclusive nas farmácias que, por mais tradicionais que sejam, já evoluíram muito – e ainda é só o começo. A Vitamine-se com certeza é a marca das novas gerações e desse novo ciclo: simples, óbvia, sexy, de qualidade e para todos”, afirma Augusto Cruz, CEO da Vitamine-se.

A nova linha traz os cinco principais atributos que os consumidores desejam: imunidade, beleza, boa forma, concentração e calma. O “Quero Beleza” é voltado aos cuidados com cabelo, pele e unha e produzido com mais de 18 nutrientes, como ácido hialurônico, metilsulfonilmetano (MSM) e biotina (45 mcg), que atuam diretamente na suplementação ideal e cuidados de dentro para fora. Focado no fortalecimento do sistema imune, o “Quero Imunidade” traz em sua composição, elementos como vitaminas A-Z com própolis, cúrcuma e alicina.

O lançamento ainda conta com o “Quero Boa Forma”, emagrecedor elaborado com café verde, cromo e psyllium; o “Quero Concentração”, voltado para energia e foco com componentes como fosfatidilserina, colina e cafeína; e o “Quero Calma”, dedicado aos cuidados com bem-estar e tranquilidade com magnésio, triptofano e ácido fólico. Cada suplemento alimentar é composto por 30 cápsulas e os preços variam de R$ 59,90 a R$ 89,90. Os produtos estarão disponíveis nos pontos de venda a partir do mês de outubro.

Atualmente, o portfólio de soluções da Vitamine-se pode ser encontrado no e-commerce da startup e em mais de três mil PDVs, como as maiores redes de farmácia do país, canais alimentares e outros. Pelo Brasil, a marca mantém acordos firmados com a Raia Drogasil, grupo Drogaria São Paulo e Pacheco, Pague Menos, além de Bio Mundo, Tapajós, St Marche, Santa Luzia, Santa Maria e demais players. Adicionalmente, a startup estabeleceu uma parceria recente com a Ambev para o desenvolvimento de Relax, primeira bebida funcional e natural, pronta para beber, com funcionalidade antiestresse do mercado.

Com apenas dois anos de existência, a Vitamine-se já apresenta uma jornada acelerada de expansão. Em 2023, a startup registrou o crescimento de 400% em relação ao ano de 2022 e já alcança o break even no último trimestre deste ano.

Sobre a Vitamine-se

A Vitamine-se é uma marca brasileira que combina inteligência de dados e suplementos de alta qualidade para oferecer uma nutrição personalizada para cada pessoa, com base em seus objetivos, necessidades e estilo de vida.

A startup está em ampla expansão e já conta com diversos investidores. O portfólio de produtos da Vitamine-se está disponível no e-commerce da marca e em mais de três mil pontos de venda, como as maiores redes de farmácia do Brasil, canais alimentares e outros.

A empresa desenvolve um Quiz em parceria com nutricionistas, com perguntas fundamentais sobre você e seu dia a dia. Ao final, recomenda um pack personalizado com os melhores nutrientes. Quando sua suplementação está diretamente alinhada aos seus objetivos, os resultados são ainda melhores.