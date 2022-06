Visão computacional da Indústria de HPPC é tema do Café Tecnológico INOVAÇÃO ABIHPEC

Evento que reúne especialistas em tecnologia da informação apresentará para o mercado de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos as oportunidades de inovação em tecnologia computacional e IA

Por Antonio Sales

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) abriu as inscrições para o 3º episódio do Café Tecnológico INOVAÇÃO ABIHPEC. Marcado para 29 de junho, das 10h às 11h30, o evento terá como tema “Visão Computacional: potencial para inovações tecnológicas no setor de HPPC”.

Os avanços da Inteligência Artificial estão produzindo resultados importantes na área da Visão Computacional, no processamento de imagens e sua interpretação. Para a indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, o fato representa novas oportunidades de inovação em tecnologia computacional a partir do aprimoramento na confiabilidade e precisão de análises e na qualidade dos processos do setor.

Com participação de João Carlos Basilio, presidente-executivo da ABIHPEC e de Marina Kobayashi, gerente de Inovação da associação, o treinamento online contará com palestras de Diego Rafael Moraes, doutor da área de Visão Computacional da USP e head do P&D/IA na Take and Go; e Jean-Jacques de Groote, Doutor em Física e CEO da IA Sense, Centro de Inteligência Artificial e Visão Computacional. O encontro contará com uma sessão de perguntas com a moderação de Sérgio Gonçalves, presidente do Conselho Científico-Tecnológico da ABIHPEC.

O Café Tecnológico, que tem por objetivo preparar profissionais da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, das áreas de Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, Assuntos Regulatórios, para as transformações atuais e do mercado do futuro, também será aberto para demais interessados em conhecer o tema.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no portal INOVAÇÃO ABIHPEC .

Sobre a ABIHPEC

A Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC) é uma entidade privada que tem como finalidade representar nacional e internacionalmente as indústrias de todos os portes desse setor, instaladas em todo país, promovendo e defendendo os seus legítimos interesses, por meio de ações e instrumentos que contribuam para o seu desenvolvimento, buscando fomentar a competitividade, a credibilidade, a ética e a evolução contínua de toda a cadeia produtiva.