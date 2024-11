Viagem à China termina com visitas a empresas de tecnologia e possibilidades de investimentos no Brasil

Missão teve como objetivo abrir parcerias comerciais e discutir temas para a reunião do Brics em 2025

Por Assessoria Especial de Comunicação Social

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, finalizou na quarta-feira (23.10) a agenda na China. Durante duas semanas, ele se reuniu com representantes do governo e de diversas empresas de tecnologia e pesquisa em busca de oportunidades comerciais e investimento de empresas chinesas no Brasil.

No último dia de agenda, a comitiva da pasta, formada também pelo secretário de Telecomunicações, Hermano Tercius, pelo chefe da Assessoria Especial de Assuntos Internacionais, Jeferson Fued Nacif e pelo presidente da Telebras, Frederico de Siqueira Filho, esteve em quatro empresas, a maioria delas já com atuação no Brasil.

A primeira visita foi à HiteVision, produtora de telas interativas voltadas, principalmente, para a educação. “Ela pode contribuir para a nossa Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, para que o processo de digitalização nas escolas públicas possa avançar não só com a banda larga, com a conectividade que estamos colocando, mas com equipamentos interativos, conteúdos pedagógicos sendo oferecidos no ambiente digital para escolas brasileiras”, disse Juscelino Filho.

Em seguida, os representantes do Ministério estiveram na fabricante de carros elétricos BYD, onde conheceu a linha de produção e fez test drive em carros de alta tecnologia ainda não lançados no Brasil. A empresa já comercializa produtos no país e está instalando uma fábrica na Bahia.

Outra empresa que recebeu a visita da pasta foi a ZTE Corporation, empresa de telecomunicações e tecnologia da informação que atende mais de 160 países, entre eles, o Brasil, onde atua no desenvolvimento e inovação da tecnologia 5G, soluções de energia, redes ópticas e datacenters. “Eles sinalizaram que querem fortalecer essa presença, tanto em projetos do governo quanto na iniciativa privada”, destacou o ministro.

Por fim, a equipe do Ministério das Comunicações esteve na Oppo, empresa de smartphone com participação importante no mercado global e que iniciou a comercialização recentemente no Brasil.

“Eles já tiveram a homologação de oito produtos na Anatel, mas está comercializando apenas um e vai expandir a sua presença no mercado brasileiro com smartphone 5G disponível para população com custo mais acessível. Conversamos sobre a possibilidade da instalação de uma fábrica no Brasil para que a gente tenha disponibilidade desses smartphone com preços ainda mais acessíveis para a população brasileira”, afirmou Juscelino Filho.

Além de buscar oportunidades comerciais, a ida à China promoveu a discussão entre o governo brasileiro e o chinês sobre o mercado de telefonia, satélite e as prioridades do Brasil para a reunião dos Brics no ano que vem.

