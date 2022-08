Veículos russos são vistos dentro de sala de turbinas em usina nuclear ucraniana

Região de Zaporizhzhia, onde fica a usina, tem sido alvo de intensos bombardeios, o que alimenta o temor de um desastre nuclear

Por Paul P. Murphy, Tim Lister e Rob Picheta da CNN

Um novo vídeo surgiu na internet mostrando veículos militares russos dentro de uma sala de turbinas conectadas a um reator na usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, onde os intensos bombardeios alimentaram temores de um desastre nuclear.

A CNN geolocalizou e confirmou a autenticidade do vídeo, que começou a circular nas redes sociais na quinta-feira (18.08). Não está claro, porém, quando o vídeo foi gravado.

A filmagem mostra uma das seis salas de turbinas localizadas no lado oeste da usina nuclear, no sudeste da cidade de Enerhodar. Cada sala de turbina é conectada e construída em um grande edifício que abriga um reator nuclear.

Os veículos, que aparentam ser caminhões militares russos padrões, estão parados no extremo oeste do prédio no térreo, a pouco mais de 130 metros do reator.