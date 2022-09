Vacina e remédio contra varíola dos macacos são aprovados no Brasil; entenda como vai funcionar

Entre os mais de 45 mil casos no mundo, foram registradas cerca de dez mortes pelo vírus. No Brasil, são mais de 4 mil casos confirmados, e até o momento, uma morte.

A maioria dos casos da doença é leve. A OMS (Organização Mundial da Saúde) estima que quadros graves ocorram somente entre 7% e 10% dos casos.

A princípio, serão priorizados no recebimento de doses os profissionais de saúde que estão mais expostos ao vírus, ou seja, aqueles que atendem pacientes diagnosticados ou atuam na manipulação de amostras do vírus.

O imunizante é feito com versões atenuadas do vírus vaccinia modificado da cepa Ankara, que está relacionado ao vírus da varíola.

As doses foram feitas para adultos com 18 anos ou mais, e o esquema recomendado é de duas aplicações a serem administradas com quatro semanas de intervalo. A vacina possui prazo de até 60 meses de validade quando conservada entre -60 e -40°C.