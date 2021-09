UPL lança Evolution, solução inovadora com tecnologia multissítio contra o complexo de doenças fúngicas da soja

Publicado por: Rosano Almeida

Por Rafael Iglesias

A UPL, uma das quatro maiores empresas de soluções agrícolas do Brasil, investiu anos em pesquisa para colocar à disposição da agricultura brasileira uma moderna e potente solução contra o complexo de doenças fúngicas que atacam a soja. Chegou Evolution, fungicida com formulação inovadora, que combina três princípios ativos (mancozebe, azoxistrobina e protioconazol), que se complementam e são altamente eficazes para defender os cultivos contra os crescentes desafios sanitários da soja e no manejo da resistência.

“Evolution é o resultado de um longo processo de pesquisa e desenvolvimento. Antes do seu lançamento, foi testado em diversas e diferentes áreas de plantio, o que reforça o compromisso da UPL em ajudar os agricultores a produzir cada vez mais e com sustentabilidade. Afinal, os fungos são os principais inimigos da cadeia: sem o tratamento adequado, esses inimigos da produtividade podem provocar perdas de até 80% da colheita da oleaginosa”, afirma Marcelo Figueira, gerente de fungicidas da UPL Brasil.

Evolution tem eficácia garantida contra as cinco principais doenças que comprometem o sucesso da sojicultura. São elas: antracnose (Colletotrichum truncatum), crestamento-foliar (Cercospora kikuchii), mancha-alvo (Corynespora cassiicola) e oídio (Microsphaera diffusa), além da temível ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), que sozinha pode causar a perda de oito a cada 10 sacas de soja. Esta doença causa “pontuações” de cor escura na planta. Disseminadas, comprometem o desenvolvimento, causando elevados prejuízos.

“Considerando a produtividade média da safra de 2020/2021, estimada em 58 sacas por hectare, sem o eficaz controle dos problemas fitossanitários a produção de soja poderia cair dramaticamente, entre 9 e 46 sc/ha, de acordo com a doença e sua intensidade. O potencial de prejuízos, considerando o preço médio da saca, seria de quase R$ 8 mil por hectare. Por isso, os agricultores devem ter especial atenção aos fungos. “Evolution chega no mercado com sua eficácia comprovada, para contribuir com o agricultor e ajudá-lo a vencer a guerra contra as doenças da soja”, afirma o gerente da UPL Brasil.

Evolution possui tecnologia multissítio, conceito criado pela UPL que oferece ação simultânea de diferentes ingredientes ativos em diversos pontos do metabolismo dos fungos. Essa tecnologia ajuda a diminuir consideravelmente a possibilidade de as doenças criarem resistência aos defensivos. Além disso, é um importante aliado diante de mutações que os fungos possam sofrer.

“O novo fungicida da UPL contribuirá para a proteção e a exploração do máximo rendimento da soja, gerando praticidade e flexibilidade de aplicação, com o uso indicado para diferentes momentos do ciclo de cultivo, proporcionando plantas mais verdes e mais saudáveis, além de aumentar a qualidade da soja. Tudo isso com facilidade de aplicação, sem necessidade de mistura de tanque, e mantendo altos níveis de controle. Esses são os compromissos de Evolution”, ressalta Marcelo Figueira.

