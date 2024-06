Um doce ato de solidariedade: apoie os Devillers atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul

Por Danielle Sommer

Na experiência Deville, nestes 50 anos de história, a mesa sempre foi um lugar de união, de compartilhar histórias e momentos especiais. Comer em família é um ritual que nos aproxima e ensina sobre a convivência. Em tempos difíceis, como os enfrentados recentemente pelos colaboradores do Deville Prime Porto Alegre, essa união se torna ainda mais essencial. Mais do que nunca, a Rede Deville, formada por nove hotéis, está unida em prol de uma causa nobre: apoiar os Devillers atingidos pela enchente no Rio Grande do Sul.

Uma ação simples, um grande impacto

Para fazer a diferença na vida de muitos colaboradores e suas famílias, a Rede Deville lançou a Torta Solidária, uma deliciosa torta de limão e chocolate branco, à venda em todas as unidades Deville. Uma receita criada pelo chef consultor da Rede e professor Moacir Sobral, em parceria com os talentosos chefs da Rede Deville. Cada fatia desta sobremesa custa R$ 25,00 + taxas e 100% do valor arrecadado será destinado diretamente aos colaboradores de Porto Alegre.

Um sabor que aquece o coração

Quem degustar uma fatia da Torta de Limão com Ganache de Chocolate Branco estará saboreando mais do que uma sobremesa especial. Estará praticando a solidariedade e contribuir para a reconstrução e apoio à equipe de Porto Alegre.

Cada fatia vendida é um passo a mais para ajudar a reconstruir a vida e apoiar as famílias dos #Devillers, como são chamados os colaboradores dos Hotéis Deville.

Como Participar

Participar dessa campanha especial é muito simples, basta visitar qualquer uma das unidades dos hotéis Deville e degustar uma fatia da Torta Solidária. Não será apenas uma experiência deliciosa, mas também um ato de generosidade que terá um impacto significativo. A união faz a força e na Rede Deville acreditamos que ações simples podem transformar vidas. Vamos juntos fazer a diferença. Experimente nossa Torta de Limão com Ganache de Chocolate Branco e ajude diretamente nossos #Devillers de Porto Alegre. Cada fatia é um gesto de amor e solidariedade. Vamos transformar esse momento difícil em uma demonstração de união e solidariedade.

Para aqueles que não podem ir até um dos hotéis e querem apoiar os #Devillers atingidos pelas chuvas, uma outra opção é doar usando a chave PIX devillersRS@deville.com.br. 100% do valor arrecadado será revertido aos Devillers do hotel de Porto Alegre.

Sobre os Hotéis Deville

A rede de Hotéis Deville começou sua história em 1974, na cidade de Curitiba, e desde então, cresce e se consolida como um dos principais grupos hoteleiros do país, sendo proprietária e administradora dos hotéis.

Presente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Bahia, atualmente a marca investe e opera 9 hotéis em território nacional. Formada pelas bandeiras Deville Prime, Deville Business, Deville Express e a franquia Marriott São Paulo Airport e o lançamento do hotel The Westin São Paulo, em 2025. Atualmente a rede Deville conta com aproximadamente 1.600 acomodações e mais de 1.000 funcionários.

Mais informações sobre os hotéis podem ser acessadas no site www.deville.com.br

RS Comunicação