Uber reitera o compromisso com a segurança das mulheres e traz dicas para viagens no Carnaval

Nenhum tipo de assédio, discriminação ou violência é tolerado durante viagens pelo app

Por Luiza Gorgatti

O carnaval está chegando e a Uber aproveita para reforçar que o bloco do respeito é o primeiro que deve entrar na avenida, ruas e nas viagens por aplicativo. A Uber possui um Código da Comunidade Uber , que deixa claro que toda experiência na plataforma deve ser positiva, segura e respeitosa e especialmente no período de festas, a empresa reforça que mulheres têm o direito de ir e vir com segurança e comportamentos como cantadas, olhares insistentes ou contato físico entre usuários(as) e parceiros(as), durante uma viagem com a Uber, não são permitidos e podem levar à desativação da conta.

A Uber mantém uma equipe de suporte treinada para lidar especificamente com incidentes de segurança, que estão a postos, 24 horas por dia, 7 dias por semana e pode ser acionada por meio do menu Ajuda do app. Além disso, em parceria com o MeToo , a Uber disponibiliza um canal de suporte psicológico para apoiar vítimas de violência de gênero ou discriminação na plataforma e sempre se coloca à disposição para colaborar com as autoridades no curso das investigações.

Para que a experiência no aplicativo da Uber seja a mais agradável, segura e cômoda possível para todos, a empresa reforça algumas dicas:

1.Confira o veículo antes de entrar: Em locais de concentração de foliões, é comum que muitas pessoas solicitem veículos ao mesmo tempo. Por isso, ao encontrar o motorista, verifique se marca, modelo, placa do carro, nome e foto do motorista parceiro correspondem às informações apresentadas no aplicativo. Todos os usuários também podem habilitar o recurso U-Código, por meio do qual o usuário recebe automaticamente um código exclusivo de 4 números após solicitar uma viagem, a fim de confirmar que está entrando no carro certo. Ele deve fornecer verbalmente esse número ao motorista antes que o trajeto seja iniciado.

Para acessá-lo, basta clicar em “Configurações”, “Confirme suas viagens” e habilitar a opção “Use código para confirmar as viagens”. Em seguida, o usuário pode escolher se deseja utilizar essa ferramenta em todas as viagens ou “Somente à noite” (entre 21h e 6h), ativando a barra ao lado.

2. Ative a checagem de segurança

Na tela de perfil do usuário que aparece ao tocar no ícone de foto no canto superior direito, há uma barra horizontal com o botão Checagem de Segurança , que levará o usuário a ver como estão configuradas cada uma das ferramentas de segurança oferecidas durante as viagens pelo app. Nessa tela é possível cadastrar contatos de confiança para compartilhamento das viagens e também habilitar a função U-Código.

3. Bebida no carro: Se for beber, deixe para fazer antes ou depois de pegar o veículo de aplicativo: não é permitido portar bebidas alcoólicas abertas durante viagens com o aplicativo da Uber.

4. Cuide do veículo como se fosse seu: O momento é de festa, mas o veículo é um instrumento para o parceiro gerar sua renda. Por isso, orientamos os usuários que evitem consumir alimentos e bebidas ou fumar dentro do carro E atenção para o glitter e a purpurina! Sujar o veículo vai exigir que o parceiro deixe de fazer viagens para limpar o veículo, e pode gerar um custo extra para o usuário, por meio de uma taxa de limpeza .

5. Itens esquecidos: Se o usuário perder alguma coisa durante uma viagem com o app da Uber, pode pedir ajuda pelo aplicativo. Basta acessar Viagens > Encontrar objeto perdido > Entre em contato com o seu motorista para perguntar sobre um objeto perdido.

