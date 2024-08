Uber e Instituto Maria da Penha firmam parceria para apoiar vítimas de violência doméstica

O anúncio foi feito durante o 18o Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em Recife nos dias 14 e 15 de agosto

Por Camila Souza

Uber e Instituto Maria da Penha anunciam uma parceria destinada ao apoio das mulheres vítimas de violência doméstica em Recife. O termo de cooperação foi assinado durante o 18º Encontro Anual do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, realizado em Recife, e marca mais uma importante iniciativa da empresa durante o Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização pelo fim da violência contra as mulheres.

A parceria prevê a oferta de códigos promocionais de desconto no aplicativo da Uber, que serão disponibilizados ao Instituto Maria da Penha. Esses códigos permitirão que mulheres vítimas de violência doméstica tenham acesso às viagens por meio do aplicativo, facilitando assim o acesso aos serviços de proteção e apoio.

A assinatura abriu uma das sessões do evento, intitulada “O caminho do combate à violência de gênero: dados, prevenção e suporte”, mediada por Natália Falcón, gerente de Comunicação para Segurança e Parcerias para o Enfrentamento à Violência Contra a Mulher da Uber, e que contou com a participação de Regina Célia, co-fundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha; Marisa Sanematsu, diretora de Comunicação do Instituto Patrícia Galvão; Natalie Castro, presidente do Instituto Nós Por Elas; e Priscila Krause Branco, vice-governadora de Pernambuco.

“A violência de gênero é um problema estrutural em nossa sociedade e a Uber entendeu que é preciso ir além do que é possível fazer no aplicativo com as ferramentas tecnológicas. Por isso, desde 2018, firmamos um compromisso público de proativamente fazer parte da construção de soluções para combater a violência contra as mulheres. A parceria com o Instituto Maria da Penha representa uma importante iniciativa nesse contexto e que se soma a diversas outras que temos orgulho de criar e apoiar”, ressalta Natália Falcón.

Para Regina Célia, co-fundadora e vice-presidenta do Instituto Maria da Penha, “facilitar o acesso à justiça para mulheres em situação de violência é um dos principais compromissos do Instituto Maria da Penha. Através do Projeto “As Penhas” nossa equipe de profissionais atuam no voluntariado promovendo assistência social, assistência jurídica e acompanhamento psicológico e, por vezes, encaminhamos as mulheres, acompanhadas por nossas técnicas, para alguns órgãos como centro de referência, unidades de saúde, delegacia especializada, entre outros. A parceria com a Uber, é uma grande conquista para nós do Instituto pois agrega valor aos nossos serviços, melhorando a qualidade do acolhimento com celeridade, segurança e prontidão. A parceria com a Uber gera confiança e nos anima a engajar mais empresas que têm compromisso com a causa do enfrentamento à violência contra a mulher”, afirma.

Compromisso da Uber com o Combate à Violência Contra a Mulher

A Uber entende que a violência de gênero é um problema social complexo e mantém um compromisso contínuo de apoiar ações de enfrentamento à violência de gênero. São diversas iniciativas que compõem o compromisso da empresa, como a parceria com o Ministério das Mulheres do Governo Federal, anunciada no início de março, que ocorre por meio de uma campanha de divulgação da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, um serviço público e gratuito do governo federal que orienta sobre os direitos das mulheres e sobre os serviços da Rede de Atendimento à Mulher em situação de violência em todo o Brasil, além de analisar e encaminhar denúncias para os órgãos competentes.

Para mais informações sobre o compromisso da Uber, acesse: Compromisso da Uber com o combate à violência contra a mulher.

