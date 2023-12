Uber e Aliança Global de ONGs para a Segurança Viária fecham parceria para aumentar a disponibilidade de capacetes para motos

A rede de organizações e a Uber lançaram essa semana um esforço global para aumentar a disponibilidade de capacetes seguros e acessíveis para motocicletas.

Por Camila Souza

Os motociclistas representam 28% de todas as fatalidades no trânsito em todo o mundo, e as mortes relacionadas a motocicletas estão aumentando globalmente. O uso correto de capacetes de qualidade pode reduzir o risco de morte em um acidente em 39% e diminuir o risco de lesões graves em 72%. À medida que o uso de motocicletas continua a crescer significativamente em países de baixa e média renda, o aumento do uso de capacetes ajudará a reduzir as 1,3 milhão de mortes que ocorrem nas estradas em todo o mundo anualmente.

O aumento da utilização de capacetes não pode ser alcançado simplesmente por meio da educação dos motociclistas sobre os benefícios de segurança. É preciso leis abrangentes, fiscalização, promoção e aplicação dessas leis. Para atingir esse objetivo, os usuários de motocicletas devem ter acesso a capacetes seguros e acessíveis que atendam às normas nacionais ou internacionais.

Com o apoio da Uber, a Aliança formará um grupo de trabalho global composto por especialistas em segurança viária, que desenvolverá ferramentas em prol do aumento da disponibilidade de capacetes seguros, acessíveis e eficazes.

As ONGs estão na linha de frente da defesa pelo uso de capacetes em motocicletas, leis, padrões e fiscalização. As ferramentas desenvolvidas vão reunir estudos de caso bem-sucedidos de ONGs ao redor do mundo, que podem inspirar outras organizações a promover o aumento do uso seguro de capacetes em seus países. Elas irão considerar os obstáculos para o uso seguro de capacetes, incluindo acessibilidade, disponibilidade, falta de padrões e concepções equivocadas, explorando como superar essas barreiras com base nas experiências das ONGs.

“Sabemos que capacetes eficazes para motocicletas salvam vidas”, afirmou Lotte Brondum, Diretora Executiva da Aliança. “As ONGs desempenham um papel crucial ao advogar pela implementação de leis que tornem obrigatório o uso de capacetes, além de fiscalizá-las, assegurando que os capacetes sejam acessíveis, disponíveis e adequados, e aumentando a compreensão da comunidade sobre a necessidade destas leis.”

“Estamos orgulhosos de apoiar a Aliança na formação de um grupo de trabalho global para abordar a questão dos capacetes pensando no crescente número de motociclistas de duas e três rodas”, disse Kristin Smith, Chefe Global de Políticas de Segurança Viária da Uber. “Esperamos utilizar nossa escala para aprimorar o uso de capacetes e a segurança de motocicletas dentro e fora da plataforma.”

Sobre a Uber

A missão da Uber é repensar a forma como o mundo se move, para torná-lo melhor. A empresa iniciou suas operações em 2010 para resolver um problema simples: como conseguir um carro ao toque de um botão? Mais de 25 bilhões de viagens depois, criamos soluções para colocar as pessoas mais perto de onde elas querem estar. Ao mudar a maneira como as pessoas e as coisas se movem ou se conectam pelas cidades, a Uber é uma plataforma que repensa novas possibilidades para o mundo.

Sobre a Aliança Global de ONGs para a Segurança Viária

A Aliança Global de ONGs para a Segurança Viária representa mais de 300 ONGs membros que atuam na área de segurança no trânsito e mobilidade segura em mais de 100 países ao redor do mundo. A Aliança é uma organização sem fins lucrativos e serve como plataforma para ONGs de todo o mundo compartilharem conhecimento e advogarem coletivamente pela segurança no trânsito e pelos direitos das vítimas de sinistros de trânsito. A Aliança oferece serviços aos seus membros em três áreas-chave: 1) uma rede sólida, 2) advocacia e responsabilidade e 3) capacitação.