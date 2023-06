Uber amplia recurso de gravação de vídeo para motoristas parceiros no Brasil

João Pessoa e Santos (SP) entram na fase de testes com sistema operacional Android

Da Assessoria

A Uber anunciou nesta quinta-feira (22.06), a expansão do piloto de gravação de vídeo que está em andamento no país desde outubro do ano passado. Nesta nova etapa, foram convidados a participar do piloto alguns motoristas parceiros que usam celulares com o sistema Android em João Pessoa e Santos (SP) – essas duas cidades já tinham sido as primeiras a testar o recurso em aparelhos da Apple.

A iniciativa, que visa oferecer mais um recurso de segurança no próprio aplicativo para os motoristas parceiros, também está sendo testada em Campinas (SP) e Petrópolis (RJ), além de algumas cidades nos Estados Unidos.

No Brasil, a Uber já permite há algum tempo ao parceiro que tiver sua própria câmera veicular cadastrá-la no app para que os seus usuários sejam informados que ela está instalada no veículo, por meio de notificações no próprio app. Esse cadastramento do dispositivo de gravação também permite que o parceiro possa compartilhar gravações com a equipe de suporte, em caso de reporte de incidente.

Mas a empresa sabe que as câmeras tradicionais podem exigir uma configuração complexa e ter um alto custo. Por isso, também passou a explorar a possibilidade de gravação usando o aplicativo da Uber, que utiliza a câmera de selfie do smartphone. Além de ser escalável e gratuita, a funcionalidade pode ser configurada pelo motorista em poucos segundos.

Como funciona a gravação de vídeo no aplicativo da Uber:

Ativação : A gravação é opcional e utiliza a câmera frontal do smartphone. Uma vez habilitado o recurso, os motoristas parceiros poderão gravar vídeo e áudio de todas as viagens.

: A gravação é opcional e utiliza a câmera frontal do smartphone. Uma vez habilitado o recurso, os motoristas parceiros poderão gravar vídeo e áudio de todas as viagens. Tempo de gravação : O registro de áudio e vídeo começa ao se aproximar do ponto de embarque e continua pela viagem, parando 20 segundos depois que a viagem for encerrada – isso porque algumas situações podem ocorrer no momento do desembarque.

: O registro de áudio e vídeo começa ao se aproximar do ponto de embarque e continua pela viagem, parando 20 segundos depois que a viagem for encerrada – isso porque algumas situações podem ocorrer no momento do desembarque. Privacidade : Assim como já ocorre no recurso de gravação de áudio, o U-Áudio , a gravação de vídeo e áudio também permanece criptografada no celular, sem que ninguém possa acessá-la diretamente – nem a Uber e nem o próprio motorista, que não possui a chave da criptografia. O usuário, por sua vez, é informado que sua viagem será gravada antes de embarcar, tendo liberdade para cancelar a viagem e solicitar outro carro, se preferir.

: Assim como já ocorre no recurso de gravação de áudio, o , a gravação de vídeo e áudio também permanece criptografada no celular, sem que ninguém possa acessá-la diretamente – nem a Uber e nem o próprio motorista, que não possui a chave da criptografia. O usuário, por sua vez, é informado que sua viagem será gravada antes de embarcar, tendo liberdade para cancelar a viagem e solicitar outro carro, se preferir. Análise de ocorrências : A única forma da equipe de atendimento da Uber acessar o conteúdo das gravações é mediante um reporte de incidente de segurança no aplicativo. Se o motorista parceiro abrir uma reclamação, ele terá a opção de adicionar o arquivo com o vídeo em questão. Só então a Uber – que tem a chave da criptografia – terá acesso aos registros. A gravação permanece disponível no dispositivo do parceiro pelo período de sete dias após a viagem, sendo automaticamente apagada após esse período se nenhum reporte de incidente atrelado a ela for realizado.

: A única forma da equipe de atendimento da Uber acessar o conteúdo das gravações é mediante um reporte de incidente de segurança no aplicativo. Se o motorista parceiro abrir uma reclamação, ele terá a opção de adicionar o arquivo com o vídeo em questão. Só então a Uber – que tem a chave da criptografia – terá acesso aos registros. A gravação permanece disponível no dispositivo do parceiro pelo período de sete dias após a viagem, sendo automaticamente apagada após esse período se nenhum reporte de incidente atrelado a ela for realizado. Investigações: As autoridades competentes também podem solicitar acesso a essas imagens compartilhadas pelos parceiros com a Uber, na forma da lei.

