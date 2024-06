Turma do Bem e Colgate realizam Mega Triagem em Cuiabá e selecionam jovens para tratamento odontológico gratuito

Realizada em 90 cidades simultaneamente, a ação tem expectativa de encaminhar mais de cinco mil jovens para acompanhamento profissional

Da assessoria

A Turma do Bem, maior rede de voluntariado especializado do mundo, vai realizar em parceria com a Colgate, uma Mega Triagem odontológica em todo o Brasil para jovens de baixa renda no dia 6 de junho de 2024. A ação será ofertada em Cuiabá e mais de 90 cidades brasileiras, em todos os estados do país, de maneira simultânea. O evento tem como objetivo selecionar crianças e adolescentes com idades entre 11 e 17 anos em situação de vulnerabilidade social e com indícios de graves problemas bucais para receberem tratamento dentário gratuito com os dentistas voluntários da ONG. A expectativa é encaminhar cinco mil jovens para o tratamento odontológico após a ação. Os que forem selecionados, terão tratamento e acompanhamento odontológico gratuito até completarem 18 anos.

Esta edição do evento, em especial, faz parte do movimento “Juntos Contra a Carência Dental”, iniciativa promovida pela Colgate. A marca líder no mercado de higiene bucal acredita que todos merecem um futuro com motivos para sorrir, por isso, tem o compromisso contínuo de promover a saúde oral, buscando conscientizar sobre o panorama da Carência Dental, que é a falta de acesso à prevenção e tratamento da cárie. O cenário ainda pouco falado se mostra bastante preocupante, com 53,4% das crianças de até cinco anos com algum dente afetado por cárie. Essa fatia da população é ainda maior entre os jovens entre 15 e 19 anos, chegando a 76,1%. Tal problema também se estende à vida adulta, pois os brasileiros chegam na terceira idade sem 79% dos dentes por conta das cáries.

“Me emociona ver que existe uma classe de profissionais que tanto se mobiliza em prol de pessoas que têm graves problemas bucais e que não têm acesso a meios para resolvê-los. É um trabalho em prol da sociedade”, declara Dr. Fábio Bibancos, presidente voluntário da Turma do Bem.

Para participar, o jovem deve ter entre 11 e 17 anos, estar acompanhado de um responsável e apresentar RG e comprovante de residência. Nas triagens, o dentista voluntário realiza um exame visual não invasivo que atesta a condição odontológica e preenche uma ficha com dados sobre a saúde bucal do paciente e a condição socioeconômica da família. A Colgate também distribuirá kits de higiene bucal nas triagens.

De acordo com Adriana Anido, VP de Marketing da Colgate, esta iniciativa não é apenas sobre cuidados odontológicos. “O movimento ‘Juntos Contra a Carência Dental’ é sobre saúde, autoestima e, acima de tudo, consciência e educação. Ao unirmos esforços com a Turma do Bem nesta ação, podemos transformar a vida de milhares de jovens contra as cáries e todos os problemas que podem se desdobrar quando não há o tratamento adequado. Acreditamos firmemente que todos merecem ter um sorriso saudável com confiança e oportunidades para construirmos um futuro com motivos para sorrir”, pontua.

Com a parceria que teve início em 2021, a Colgate esteve ao lado da Turma do Bem em outras oportunidades. Além disso, a empresa tem executado outras ações em prol de comunidades locais. Exemplos disso são as ações realizadas por meio do programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante” da Colgate, que desde 1994 já impactou a vida de mais de 20 milhões de crianças no Brasil por meio de materiais educativos e distribuição de kits de higiene bucal para crianças buscando promover educação sobre saúde bucal.

Para participar, o público pode acessar as cidades confirmadas e o endereço de cada ação no site oficial da Mega Triagem . Após as triagens simultâneas, a equipe da Turma do Bem irá enviar uma carta de aprovação para os jovens que forem selecionados para o tratamento odontológico gratuito com todas as informações necessárias.

Serviço

Quando: Dia 6 de junho de 2024, das 9 às 11h e da 14 às 18h30

Onde: Centro de Convivência Sonha Brasil

Av. Contôrno Dois, 1410 – Pedra 90, Cuiabá/MT

Quem pode participar: crianças e adolescentes entre 11 e 17 anos ‎

Turma do Bem

A Turma do Bem (www.turmadobem.org.br) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) e gerencia a maior rede de voluntariado especializado do mundo, contando com mais de 18 mil dentistas voluntários que atuam em 12 países. Oferece atendimento odontológico gratuito à população de baixa renda em condição de vulnerabilidade social e com graves problemas bucais, focando em dois públicos principais: jovens de 11 a 17 anos e mulheres vítimas de violência de gênero que tiveram a dentição afetada. Em 22 anos, impactou mais de 83 mil jovens e 1100 mulheres.

Sobre a Colgate-Palmolive

A Colgate-Palmolive Company é uma empresa em crescimento, inovadora e responsável, que projeta um futuro mais saudável para todas as pessoas, seus animais de estimação e nosso planeta. Com foco em Cuidados Bucais, Cuidados Pessoais, produtos para Casa e Nutrição Animal, que são comercializados em mais de 200 países e territórios sob marcas como Colgate, Palmolive, elmex, hello, meridol, Sorriso, Tom’s of Maine, EltaMD, Filorga, Irish Spring, PCA SKIN, Protex, Sanex, Softsoap, Speed Stick, Ajax, Axion, Fabuloso, Soupline e Suavitel, bem como Hill’s Science Diet e Hill’s Prescription Diet. Somos reconhecidos por nossa liderança e inovação na promoção da sustentabilidade e bem-estar da comunidade, incluindo nossas conquistas na redução do desperdício de plástico e promoção da reciclabilidade, economia de água, conservação de recursos naturais e melhoria da saúde bucal das crianças por meio do programa “Sorriso Saudável, Futuro Brilhante”, que alcançou mais de 1,6 bilhão de crianças desde 1991. Para obter mais informações sobre os negócios da Colgate-Palmolive e como estamos construindo um futuro com mais motivos para sorrir, visite o link .

GBR Comunicação