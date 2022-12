Tristeza de fim de ano: 5 fatores que causam e como lidar com eles

A atmosfera de esperança e gratidão pode tornar-se um fator de ansiedade e depressão para aqueles que se decepcionaram com o ano que viveram

Por Kalel Adolfo

O fim de ano é um período que oferece sentimentos mistos. Ao mesmo tempo em que ficamos felizes por entrar em uma nova fase de nossas vidas, também podemos sentir uma grande melancolia decorrente de traumas passados ou do estresse que datas como o natal ou ano novo proporcionam.

A psicóloga Lia Clerot afirma que o fim do ano representa o fechamento de um ciclo. É nessa época que fazemos um levantamento do que conquistamos ao longo dos meses. Com isso, acabamos tendo contato com algumas frustrações, já que paramos para refletir sobre alguns planos que não foram concretizados.

“É comum que as pessoas culpem a si mesmas para explicar as coisas que não deram certo”, explica Lia. Quando comportamentos como esse se tornam repentinos, o final do ano assume um aspecto triste, e não mais festivo.

Mas este é apenas um dos motivos que podem trazer melancolia no final do ano. Veja a seguir, cinco fatores que causam tristeza no fim do ano e como lidar com eles:

