TOTVS anuncia abertura de escritório em Sinop

Localizado no bairro Aquarela das Artes, a nova unidade da TOTVS Centro Norte será inaugurada no 2º semestre, sendo referência para a região norte do estado do Mato Grosso

Por Catherine Barros

A TOTVS Centro Norte, unidade regional da maior empresa de tecnologia do Brasil, anuncia a abertura de um novo escritório no norte do Mato Grosso. A região é responsável por grande parte da riqueza agrícola produzida no Estado. A unidade será em Sinop. O município foi escolhido por sua posição estratégica, estando próxima da divisa do Pará. A TOTVS Centro Norte inaugura o novo escritório com o intuito de estar ainda mais próxima dos seus clientes, ampliando e qualificando o atendimento.

O novo escritório terá como foco as áreas de atendimento e relacionamento. A unidade está sendo construída no Aquarela das Artes, um bairro planejado que tem como intuito ser o centro comercial, jurídico e educacional da cidade, servindo como sede do Fórum da Comarca de Sinop, da OAB, da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e outras instituições.

“Estamos muito felizes em instalar um escritório na cidade de Sinop, pois realmente acreditamos no potencial e na representatividade desta cidade e da região norte do país. Queremos ampliar ainda mais nossa atuação e o nosso relacionamento com os clientes, estando ainda mais próximos deles, dando o apoio necessário para a continuidade e crescimento dos negócios. A TOTVS acredita no Brasil que faz e, por isso, queremos ser o trusted advisor dos nossos clientes, cuidando de toda a infraestrutura tecnológica e deixando-os responsáveis pelo core business dos seus negócios”, destaca Jonkel Magalhães, diretor-executivo da TOTVS Centro Norte.

Por meio da unidade TOTVS Centro Norte, a companhia está presente na região há mais de 30 anos, ofertando um portfólio completo de soluções baseadas em três dimensões: Gestão (sistemas especializados para 12 segmentos da economia), Business Performance (marketing e vendas digitais) e Techfin (serviços financeiros). A previsão para a inauguração do escritório é para o 2º semestre deste ano.

Sobre a TOTVS

Líder absoluta em sistemas e plataformas para empresas, a TOTVS possui mais de 70 mil clientes. Indo muito além do ERP, oferece tecnologia completa para digitalização dos negócios com foco em 3 dimensões: Gestão, com sistemas para automatizar processos das atividades fim e todo backoffice da operação; Techfin, oferecendo serviços financeiros personalizados por meio dos seus sistemas; e Business Performance, com soluções para as empresas venderem mais e crescerem. Nos últimos 5 anos, a companhia investiu aproximadamente R$ 3 bilhões em pesquisa e desenvolvimento para atender, de maneira cada vez mais especializada, empresas de 12 segmentos da economia, tornando-se um trusted advisor de seus clientes. A TOTVS acredita no “Brasil que FAZ” e apoia o crescimento sustentável de milhares de negócios e empreendedores em todo país e em outras diversas regiões da América Latina. Para mais informações, acesse o site.