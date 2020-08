TIM firma parceria com CyberLabs para soluções em inteligência artificial

Acordo permitirá aprimoramento de processos internos e desenvolvimento de novos produtos e serviços

Publicado por: Rosano Almeida

A TIM acaba de fechar parceria com o CyberLabs, hub de inovação e transformação digital com foco em soluções de inteligência artificial (IA) com sede no Rio de Janeiro. O acordo, com duração de dois anos, será importante para que a operadora acelere ainda mais a otimização de alguns de seus processos internos, além de permitir que as duas empresas desenvolvam novas soluções baseadas em IA.

“Este acordo de cooperação vai nos permitir implementar projetos em conjunto e capacitar nosso time, além de suportar também o recrutamento de novos colaboradores com expertise em IA. A parceria vai nos ajudar ainda na realização de eventos e hackhatons, contribuindo no fomento da inovação à serviço dos nossos clientes”, diz Auana Mattar, CIO da TIM Brasil .

A nova parceria é mais uma a fazer parte do programa de Open Innovation da TIM, que tem o objetivo de estabelecer uma rede de intercâmbio entre empresas de tecnologia, startups, hubs de inovação e instituições de ensino para apoiar o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores. O intuito da iniciativa é explorar novos negócios em conjunto com os parceiros da operadora, acompanhando continuamente a evolução das tecnologias para criar uma sociedade melhor.

“A parceria com o CyberLabs abre mais uma frente de inovação para a TIM, com foco no desenvolvimento de novas tecnologias e soluções, que serão utilizadas para aumentar a nossa performance e contribuir para o aprimoramento de serviços e produtos. Com a expertise do hub, trabalharemos na resolução de problemas e, principalmente, na busca por alavancar novos negócios por meio de inteligência artificial, entregando experiências sob medida para as necessidades dos clientes”, explica Janilson Bezerra, Head de Innovation & Business Development da TIM Brasil .

“Ter a TIM como mantenedora do CyberLabs Training Center é um importantíssimo passo para a maturação da inteligência artificial como geradora de vantagem competitiva às empresas brasileiras. Nosso principal objetivo, além de estimular a propagação em massa de conhecimento no nosso país, é garantir que o Brasil permaneça competitivo globalmente, no novo paradigma de gestão, onde a Inteligência Artificial vai ser a principal alavanca de produtividade das companhias ao redor do mundo”, diz Marcelo Sales, Co-Fundador e CEO da CyberLabs .

Sobre a TIM

“Evoluir juntos com coragem, transformando tecnologia em liberdade” é o propósito da TIM, que atua em todo o Brasil com serviços de telecomunicações, focada nos pilares de inovação, experiência do cliente e agilidade. A empresa é reconhecida por liderar movimentos importantes do mercado desde o início de suas operações no país e está à frente da transformação digital da sociedade, em linha com a assinatura da marca: “Imagine as possibilidades”.

A TIM é, desde 2015, líder em cobertura 4G no Brasil – conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio – e, já pronta para um futuro ainda mais digital, ativará comercialmente a tecnologia 5G em três cidades até setembro. A companhia é a única do setor de telecomunicações a integrar o Novo Mercado da B3, reconhecido como nível máximo de governança corporativa, além de estar há 12 anos seguidos no Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE), sendo operadora por mais períodos consecutivos nesta carteira. Também é primeira empresa de telefonia reconhecida pela Controladoria-Geral da União (CGU) com o selo “Pró-ética”, iniciativa que existe com o objetivo de promover um ambiente corporativo mais íntegro, ético e transparente.

Para mais informações, acesse: http://www.tim.com.br.

Sobre a CyberLabs

Fundada em 2017, no Rio de Janeiro, a CyberLabs é a principal referência na pesquisa, desenvolvimento e implementação de soluções de Inteligência Artificial no Brasil. É a criadora da plataforma InSight Now, KeyApp e do CyberLabs Training Center. Suas plataformas de visão computacional atuam em mais de 3000 câmeras espalhadas pelo Brasil, com mais de 200 milhões de pessoas contabilizadas, nos últimos 12 meses. Além das equipes de Engenharia e produtização, a CyberLabs incentiva P&D brasileira, com seu extenso programa de bolsas de estudos de mestrado e doutorado em Deep Learning em universidades públicas do Brasil. CyberLabs é uma empresa acelerada pela StartUp Rio e parceira global da NVIDIA, através do programa Inception. Mais informações em http://www.cyberlabs.ai.